Рубашки в стиле пэчворк стали ярким трендом весны 2021. Фото
Рубашки в стиле пэчворк, сшитые из лоскутов различных тканей, стали ярким трендом весны 2021. Такие модели можно встретить в коллекциях Docle&Gabbana, Marni и Etro.
Об этом сообщает издание Vogue UA. По словам инсайдеров, главное модное правило сезона – игра на контрастах: чем больше фактурных тканей и цветов, тем эффектнее будет смотреться весь образ (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Отмечается, что сама идея с рубашками пэчворк не нова. Marni и Loewe – одни из главных брендов, которые часто делают ставку на лоскутную технику для своих коллекции. В этом сезоне тренд будет развиваться также благодаря звездам street-style и Instagram-блогерам, в числе которых Эльза Хоск и Кьяра Ферраньи, чьи два образа прошлым летом стали по-настоящему вирусными.
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