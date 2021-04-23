Рубашки в стиле пэчворк стали ярким трендом весны 2021. Фото

Рубашки в стиле пэчворк, сшитые из лоскутов различных тканей, стали ярким трендом весны 2021. Такие модели можно встретить в коллекциях Docle&Gabbana, Marni и Etro.

Об этом сообщает издание Vogue UA. По словам инсайдеров, главное модное правило сезона – игра на контрастах: чем больше фактурных тканей и цветов, тем эффектнее будет смотреться весь образ (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Отмечается, что сама идея с рубашками пэчворк не нова. Marni и Loewe – одни из главных брендов, которые часто делают ставку на лоскутную технику для своих коллекции. В этом сезоне тренд будет развиваться также благодаря звездам street-style и Instagram-блогерам, в числе которых Эльза Хоск и Кьяра Ферраньи, чьи два образа прошлым летом стали по-настоящему вирусными.

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ранее знаменитый стилист Рошель Уайт рассказала, что в моду снова возвращаются торчащие из-под одежды стринги. Так, многие знаменитости следуют этому яркому тренду.