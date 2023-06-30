Полосы, акцент та талии и не только: семь хитростей для женщин невысокого роста, которые позволят выглядеть роскошно

Красавицы невысокого роста чаще всего стремятся вытянуть свой силуэт и казаться выше за счет одежды. Правильно подобранные аутфиты способны не только подчеркнуть миниатюрность, легкость и изящность "дюймовочек", но и добавить им уверенности, особого шарма и, безусловно, несколько визуальных сантиметров в высоту.

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OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с модными трюками, которые помогут достичь невысоким дамам желаемого результата. Эти лайфхаки направлены на то, чтобы расставить правильные акценты в образе, подчеркнуть все достоинства фигуры и спрятать вероятные "неидеальности".

Носите кроп-топы

Это правило вовсе не означает, что вам теперь придется отказаться от вещей ниже пупка. Однако присмотритесь к топам, рубашкам, жакетам и футболкам, которые не ниже бедер. Это выровняет пропорции между туловищем и ногами. Сочетайте такую одежду с джинсами с высокой талией или даже юбкой. Образ получится привлекательным и особенно актуальным на лето-2023.

Покажите лодыжку

Невысоким дамам рекомендуется избегать слишком длинных брюк. Помимо того, что вы убережете себя таким образом от неаккуратных, тянущихся подолов и зауженных джинсов, показ лодыжки между концом брюк и началом ботинок или кроссовок заставит окружающих думать, что ваш рост не ниже 175 см... даже если в действительности вы чуть меньше 160 см.

Вертикальные полосы – бессменный помощник

Уже ни для кого не секрет, что вертикальные полоски создают идеальную иллюзию и добавляют высоты. Не нравится полоска во всю длину? Попробуйте брюки со смокингом в полоску по бокам – они дадут тот же эффект при гораздо более простом исполнении.

Закатывайте рукава

Обычно, если рукава рубашки на несколько дюймов ниже запястья, вы рискуете выглядеть неряшливо. Легкое решение – закатать рукава до середины руки или локтя. Неважно, сделаете вы аккуратные складки или нет. Как и в случае с советом показать лодыжки, это оголение кожи сделает ваши руки длиннее, и тем самым визуально добавит несколько сантиметров к вашему образу в целом.

Акцент на талии

Привлечение внимания к самой стройной части тела позволит практически любой вещи выглядеть так, будто она была сшита специально для вас. Выбираете вы блейзер со встроенным утягивающим элементом, добавляете кожаный ремень на талию вашего основного облегающего и расклешенного платья или просто выбираете блузку, слегка приталенную в средней части – существует множество способов проверить этот лестный трюк.

Пополните гардероб комбинезоном

Комбинезоны создают одну длинную вертикальную линию, а потому визуально удлиняют силуэт, а фигуру делают тоньше и изящнее. Такая одежда создает видимость идеально пропорциональной фигуры.

Выбирайте V-образные вырезы

Одежда, которая позволяет взгляду двигаться вдоль вашей фигуры по вертикали, является наиболее привлекательной. Но резкие линии, такие как прямые углы, которые образуют квадратный вырез, часто создают обратный эффект. Говоря простым языком, они могут сделать ваше туловище короче. Поэтому выбирайте V-образный вырез. Такой хорошо смотрится на всех типах фигуры и добавляет роста.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие оттенки в одежде не идут брюнеткам. Они добавят образу унылости и мрачности, подчеркнут все "неидеальности" лица. Чтобы узнать о каких цветах идет речь – читайте наш материал.

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