Полнят и выглядят дешево: какие юбки давно вышли из моды и чем их можно заменить. Фото

Юбки – неотъемлемая часть гардероба многих модниц. Стильная модель может скрыть недостатки фигуры, подчеркнуть сексуальность и стать помощником в особо жаркие дни. Однако они имеют и свои недостатки, один из которых – быстро выходящие из моды фасоны.

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Если пара классических джинсов может оставаться актуальной в течение многих лет, то с юбками так не получится. Каждый год дизайнеры пропагандируют разную длину, крой и, конечно, материал. OBOZREVATEL решил рассказать, какие модели уже устарели и выглядят дешево (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гипюр

Когда-то двухслойные юбки из плотной ткани, поверх которой был пришит гипюр, казались очень женственными и романтичными. Однако сейчас в моде простые силуэты без лишнего декора. Лучше заменить такой вариант на деликатный, полупрозрачный материал, или вообще обойтись без него.

Клетчатая юбка

Мода на "школьные" юбочки в клеточку имела место быть в 2016 году, однако сегодня даже подростки пытаются избегать подобного узора. На женщинах он выглядит особенно некстати и по-детски. Следует присмотреться к более актуальному принту.

Юбка-карандаш

Неотъемлемая часть офисного образа – юбка-карандаш – искажает пропорции фигуры. Бедра в такой модели будут смотреться широкими, а ноги – короткими.

Контрастный, широкий ремень

В погоне за визуально узкой талией многие красавцы пытаются подчеркнуть ее контрастным поясом, чтобы сделать акцен. Однако такой лайфхак будет делить силуэт пополам. К тому же широкие пояса больше не актуальны, а чем их заменить – можно прочесть здесь.

Напомним, OBOZREVATEL чуть раньше рассказывал, что такое "стиль богатой девочки" и как собрать дорогой гардероб с минимальными затратами. Ваши аутфиты будут смотреться элегантно и стильно. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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