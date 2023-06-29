Подчеркнут все недостатки! Пять ошибок в выборе одежды для женщин с пышными бедрами. Фото

Пышные формы всегда можно превратить в вашу изюминку и достоинство, если подобрать правильный лук. Ведь одежда способна как добавить несколько килограммов, так и сделать из вас модель. Тут нужно обращать внимания даже на самые незаметные, на первый взгляд, детали. О них мы расскажем ниже.

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OBOZREVATEL также наглядно покажет, как многослойность, неправильный баланс цвета и принта испортят внешний вид леди с формами. Берите на заметку! (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Открытая зона паха

Вообще, пышные бедра выглядят очень сексуально и привлекают внимания мужчин. Это инстинкты и с ними ничего не возможно сделать. Но если ваша задача – создать положительное впечатление о себе, паховую зону лучше прикрыть. И есть два объяснения этому. Во-первых, этикет, а во-вторых, прагматичность. Небольшой животик и широкий таз создают не совсем приятную картину, где видны "валики".

Многослойность

Если не хотите выглядеть еще массивней, не нужно создавать лук в стиле "елки". Имеется в виду, несколько вещей из плотной ткани увеличат ваши объемы. Так что, блуза плюс удлиненный кардиган и пиджак оверсайз – плохая идея.

Неправильный баланс цвета и принта

Все ли помнят, что от цвета также зависит ваш силуэт? Например, белый, добавит несколько сантиметров, а черный – скроет проблемные места. Горизонтальная полоска на штанах подчеркнет формы, а вертикальная удлинит ноги и сместит акцент с бедер. Принт должен быть контрастным!

Юбка-карандаш

Зауженная юбка смотрится элегантно, но подходит далеко не всем. Чтобы выглядеть в ней эффектно, нужно иметь стройные бедра и тонкую талию. Ведь если ее наденет слишком худая девушка, изделие будет просто висеть, а если барышня с формами – данный крой подчеркнет все то, что хотелось бы скрыть. К слову, не забывайте поддевать корректирующее белье под любые обтягивающие юбки.

Подвороты одежды

Последнее время модно заправлять рубашки, футболки и свитера в брюки. Но эта техника не будет удачной для обладательниц соблазнительных бедер. Зачем вам дополнительный слой, висящий на животе и акцентирующий все ваши "прелести"?

Ранее OBOZREVATEL сообщил, какие оттенки в одежде не идут брюнеткам. Они добавят образу унылости и мрачности, подчеркнут все "неидеальности" лица. Чтобы узнать о каких цветах идет речь – читайте наш материал.

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