Платья в стиле тай-дай стали главным модным трофеем лета-2021. Фото

Принт тай-дай пришел в модный мир из далеких из 60-х, и в этом сезоне он снова вернулся, чтобы освежить и разнообразить гардероб. Так, платья с принтом тай-дай – одна из главных трендовых находок лета 2021.

Эту технику можно увидеть в модных коллекциях Dior, Gabriela Hearst, Sandro и Proenza Schouler. Она также появляется на юбках, костюмах, пиджаках, джинсах и брюках элегантного покроя, пишет издание Vogue (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Однако особое внимание стоит обратить именно на платья в стиле тай-дай, учитывая при этом обязательные силуэты сезона: платья-рубашки, миди с пышными рукавами и сарафаны без рукавов.

Принт тай-тай является беспроигрышным еще и по той причине, что сочетается как с вещами классических цветов, так и с яркими элементами весной и летом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что панама в весенне-летнем сезоне 2021 перестала быть аксессуаром исключительно пляжного стиля, перейдя в список вещей, которые отлично сочетаются с повседневной одеждой. Так, здесь пригодятся как рубашки в клетку и цветочные платья, так и льняные брюки.