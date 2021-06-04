От принца Уильяма до короля Испании: кто одевает европейских монархов и королей. Фото

Мы привыкли, что все наряды Кейт Миддлтон, а ранее и Меган Маркл, обсуждали все, кому не лень, и вещи брендов, в которых появлялись на публике герцогини, раскупали за считанные часы.

При этом, таблоиды всегда обделяли вниманием мужчин королевских кровей. Хотя это и в некоторой мере справедливо, поскольку они всегда придерживаются строгого дресс-кода. OBOZREVATEL решил узнать, где покупают одежду, обувь и аксессуары правители и наследники престолов.

Испанский король одевается довольно сдержанно, хотя и не отказывается от вещей зарубежных брендов. В его гардеробе есть как кейп Seseña испанской марки, так и французские галстуки Charvet.

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Иногда Филипп выходит в свет в лоферах итальянского бренда Gucci. Свои рубашки король заказывает в Burgos, где одевались такие знаменитости, как Вуди Аллен и Эдриан Броуди.

Также среди поставщиков испанского двора числится испанский модный дом Loewe. Он специализируется на кожаных изделиях, одежде, аксессуарах и парфюме.

Принц Чарльз больше всего ценит практичность и функциональность в вещах. Известно, у него есть любимое пальто английской марки Anderson & Sheppard. Он не изменяет ему уже более 50 лет. Рубашки, нижнее белье и носки сын королевы Елизаветы II заказывает в Turnbull & Asser и Corgi.

Классическую обувь Чарльз заказывает исключительно в мастерской John Lobb в бутике на Сент-Джеймс-стрит. Их обувь только ручного производства. Также особенностью John Lobb является индивидуальная колодка.

Дядя Эдуард неровно дышал к часам Cartier, есть они и в коллекции Чарльза – наряду с Patek Philippe, Chopard, Jaeger-LeCoultre и Parmigiani.

Куда скромнее в своих предпочтениях принц Уильям. Герцог Кембриджский одевается в бренды Gieves & Hawkes и Richard James. В 2017 году Уильям только раз примерил пальто от Alexander McQueen – любимого бренда жены.

Из аксессуаров принц Уильям предпочитает солнцезащитные очки-авиаторы Ray-Ban и часы Omega Seamaster, которые подарила ему его мать, принцесса Диана.

Для охоты или прогулок на природе герцог одевает резиновые сапоги Hunter.

Как и в британской королевской семьи, так и бельгийской, все внимание таблоидов достается королеве, а не королю. Однако, его стиль также может заинтересовать своей патриотичностью: Филипп предпочитает одежду (чаще всего это однобортные двойки) и обувь бельгийских марок.

Так, король носит обувь Ambiorix и костюмы из местных ателье: La Maison Degand, Crossword, Rose & Van Geluwe.

Стоит отметить, что у Филиппа есть внушительная коллекция красочных галстуков. Однако, предпочтение он отдает персиковым и пастельно-розовым оттенкам.

OBOZREVATEL ранее сообщал о любимых вещах королевы Елизаветы IІ, Кейт Миддлтон и других королевских особ. Оказалось, что некоторые особы при дворце носят вещи более 40 лет.

Также мы писали, что британская королевская семья отреагировала на скандальное интервью герцогов Сассекских принца Гарри и Меган Маркл. Они отметили, что обеспокоены расовым вопросом и переживают из-за трудностей, которые пришлось пережить супругам.