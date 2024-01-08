Никогда так не делайте: стилистка назвала 9 грубых ошибок при создании образа

Бывает ли такое, что гуляя по улице, вы замечаете, что люди хоть и стараются быть стильными, но выглядят одинаково и скучно? Все в неправильно подобранном образе. Кстати, всеми любимый нюдовый тренч также этого касается.

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Чтобы не сливаться с массой и потрясающе выглядеть, украинская стилистка Инна Гриненко в Instagram рассказала о 9 ошибках, которые можно нечаянно совершить в подборе образа. Среди них и неправильный оттенок одежды, аксессуаров, фасонов, и проблема ношения "того, что имеют все остальные, потому что это модно".

1. Цвета съедают

А точнее, неправильно подобранные оттенки. Именно они забирают на себя немало внимания, поэтому человек может просто потеряться в "не своих цветах".

2. Любимые фасоны одежды заставляют скучать

Стилистка советует не бояться экспериментировать с разными фасонами, ведь из-за одинакового кроя одежды образы выглядят очень похожими.

3. Посвящение нюдовым тренчам

Тренчи не перестают иметь популярность среди украинцев, но чтобы не быть "как все", по мнению Инны, стоит хотя бы внести какую-нибудь изюминку в образ, чтобы не "потерять" свою индивидуальность.

4. Укороченные джинсы имеют право на жизнь, но есть нюанс

Чтобы штаны не выглядели как "подстреленные", нужно правильно рассчитывать их длину. Джинсы будут гармонично выглядеть, если будут заканчиваться на 1-2 см выше самого узкого места на ноге, пишет стилистка.

5. Неправильная длина верхней одежды нарушает пропорции

По мнению Инны, следует отдавать предпочтение либо верхней одежде, которая полностью закроет подол юбки или платья, либо чтобы перепад длины не был слишком большим. Если подходящих вариантов нет, лучше надеть короткую куртку или пальто.

6. Кежуал также нуждается в аксессуарах

Кежуальные образы являются одними из самых распространенных и удобных стилей одежды. Но одевая повседневную одежду, не стоит забывать об аксессуарах – они добавят изюминку.

7. Малые сумки с объемной одеждой

Сочетая объемную одежду и сумку, стилистка советует выбрать аксессуар среднего и большого размера. Именно так они не будут теряться на фоне куртки или пальто.

8. Неактуальные вещи старят

Одежда неактуального кроя может добавить несколько лишних лет, поэтому следует следить за модой и выбирать современные образы.

9. Тотал оверсайз – нехорошо

"Выбирайте облегающие фасоны нижним слоем или компенсируйте облегающим низом", – написала стилистка.

OBOZ.UA ранее писал, как лучше сочетать зимой одежду, чтобы получить сбалансированный и стильный образ. Следуя ему, вы не будете выглядеть "дешево".

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