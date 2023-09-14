Никогда не одевайтесь так, если ваш рост ниже 160 см: семь грубых ошибок, портящих образ

Имея невысокий рост, покупать одежду – то ещё испытание. В примерочной наступает момент истины: джинсы с пиджаком сядут как надо, или как костюм на вечеринку в стиле 80-х с длинными брюками и широченными плечами. Рост ниже 160 см – признак миниатюрности, который хочется удачно подчеркнуть, оставаясь верным своему стилю. OBOZREVATEL собрал семь грубых ошибок, которые следует избегать, чтобы не укоротить рост и при этом выглядеть гармонично.

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1. Правильная посадка нижней части одежды

Что касается джинсов, брюк или юбок – лучше будет посадка на средней или высокой талии. Такой прием зрительно удлинит ножки. Безусловно, следует избегать низкой посадки, потому что тогда ваши ноги будут казаться короче.

2. Оверсайз и многослойность

Оверсайз и многослойность можно и нужно носить девушкам невысокого роста. Но главное не забывать о пропорциях при продумывании модного образа. Если вы наденете слишком большой свитшот или пуховик, то рискуете выглядеть как круглый колобок с тоненькими, маленькими ножками. То же касается многослойности. Помним, что главное – это правильные размеры оверсайза и количество вещей верхней части тела, чтобы сохранялись пропорции вашей фигуры.

3. Полоска

Если выбирать между типом полоски, победу одержит безусловно вертикальная. Именно такая полоска сделает вас стройнее и продлит силуэт, в отличие от горизонтальной. Советуем использовать вертикальную полоску в своих образах и поэксперементировать с отдельными элементами одежды: это может быть рубашка, брюки или даже юбка.

4. Шляпы

Шляпы – недооцененный аксессуар женщин невысокого роста. Правильно подобранный головной убор станет изюминкой образа. Главное при выборе шляпы – в меру широкие поля, которые не должны выходить за ширину плеч.

5. Длина макси

Юбки и платья лучше выбирать в длине миди. Длина макси визуально съедает рост и вы можете сдаваться ниже. Выбирайте такую длину, чтобы ваши ноги были хоть чуть-чуть видны: это может быть миди, или чуть ниже колена.

6. Каблук

Если вы хотите зрительно увеличить свой рост, каблуки – это ответ "да". Но следует помнить, что при выборе каблука, лучше обходить стороной танкетку. Визуально она усложняет ножку, так что это может выглядеть странно. Если любите обувь на платформе, обратите внимание на равномерную, одинаковую толщину.

7. Ботфорды

Ботфорты – идеальная пара на холодное время года, единственное чего стоит остерегаться при выборе такой обуви это отсутствие каблука. Однотонные модели без меха станут оптимальным вариантом. Следует избегать принтов, потому что они зрительно укорачивают длину ног. А в сочетании с завышенной талией можно успешно продлить силуэт.

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