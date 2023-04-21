Никогда не делайте так! Пять ошибок в выборе одежды на собеседование, которые перечеркнут все. Фото

Во время встречи с потенциальным работодателем очень важно произвести хорошее впечатление, ведь обычно на собеседовании руководство решает, подходит ли им та или иная кандидатура. Не секрет, что одежда может многое рассказать о человеке, поэтому на образ часто обращают внимание.

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Неудачный лук может перечеркнуть все профессиональные достижения и рекомендации, поэтому некоторую одежду лучше никогда не одевать на собеседование. OBOZREVATEL решил рассказать, какие ошибки категорически нельзя допускать (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Спортивная одежда

Спортивный костюм уместен только на работе, которая предусматривает занятия спортом. Если собеседование не включает в себя демонстрацию спортивных навыков, лосины, майки и оверсайз-футболки лучше не одевать. Это может указать на безразличие и несерьезность намерений потенциального работника.

Пестрые вещи

Деловой стиль – это именно то, что в представлении каждого ассоциируется с работой и ответственными мероприятиями. Даже если у коллектива нет строгого дресскода, неоновые, пестрые и блестящие вещи неуместно будут выглядеть, а также указывать на чрезмерную эмоциональность, тогда как потенциальные работодатели обычно в поисках взвешенных и организованных людей.

Рваные джинсы

Не все модели джинсов могут произвести нужное впечатление. На разговор с будущим боссом лучше выбрать лаконичный и закрытый вариант, ведь джинсы с дырками на коленях и потертыми штанинами будут говорить об инфантильности.

Грязные и неряшливые вещи

Первое, что бросается в глаза любому прохожему – грязь на одежде, помятый материал или неправильный размер. Такие ошибки точно не произведут впечатление на собеседника.

Ультратрендовая вещь

Деловой стиль менее всего страдает от изменчивости моды, поэтому костюмы, приталенные юбки и белые рубашки никогда не станут антитрендом. В то же время самые актуальные тренды почти всегда вызывают спорную реакцию и не понравятся консерваторам.

Ранее OBOZREVATEL писал об одежде, которой следует избегать на первом свидании. Эти наряды могут испортить первое впечатление и натолкнуть потенциального партнера на неправильные мысли.

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