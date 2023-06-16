Не делайте ошибок! Пять вещей, которые нельзя носить женщинам с широкими бедрами. Фото

Женщинам с пышными формами подходят вещи, которые делают фигуру пропорциональной, подчеркивают талию и визуально вытягивают силуэт. А одежда, которая акцентирует внимание на бедрах, может испортить внешний вид.

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Чтобы не сделать силуэт шире, следует избегать прибавляющих килограммов моделей. OBOZREVATEL решил рассказать, что не стоит одевать дамам с выразительными формами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скинни или кюлоты

Красавицы с широкими бедрами часто впадают в крайности, пытаясь скрыть формы широкими кюлотами или сузить их скинни-джинсами. Впрочем, облегающие брюки могут подчеркнуть неровности кожи, а мешковатые вещи испортят пропорции.

Верх неправильной длины

Выбирая футболку, пиджак или куртку следует помнить, что их длина должна быть выше или ниже проблемной зоны. Только так можно подчеркнуть соблазнительные формы, а не изуродовать силуэт.

Декор

Банты, узоры или рисунки акцентируют внимание на той зоне, где они расположены. Если нужно отвлечь внимание от бедер, то страз, блесток, узоров и прочего декора лучше избегать.

Тонкие каблуки

Не секрет, что каблуки помогают выглядеть стройнее, однако это не всегда так работает. Когда бедра сильно выделяются на фоне фигуры, тоненькие шпильки выглядят нелепо. К тому же дамам в весе труднее двигаться на каблуках, поэтому их походка может измениться и выглядеть неуклюже.

Маленькие аксессуары

В образе все должно выглядеть гармонично и уместно, чтобы не акцентировать внимание на проблемных донах. Маленький клатч в руке только подчеркнет, какие пышные на его фоне бедра.

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