Названы топ-7 актуальных модных трендов весны 2021

Многие фэшн-блогеры начали воплощать в своих аутфитах все модные новинки, которые будут в тренде весной 2021. В этом сезоне как никогда актуальны разрезы на штанах, оригинальные воротники и даже жокейские сапоги.

Также по-прежнему популярными остаются пастельные оттенки в нарядах, но иногда их можно разбавить и яркими цветами. Об этом пишет Cosmopolitan (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Колорблок

После того, как весь мир оказался на карантине, индустрия моды решила вернуть яркие цвета в нашу жизнь. Синий и красный, зеленый и розовый, фиолетовый и желтый – можно сочетать сразу два любимых оттенка.

Индустрия моды решила вернуть яркие цвета в нашу жизнь instagram/emilisindlev

Разрезы на штанах

Тренд, который так соблазнительно смотрится, уже ворвался в повседневные образы блогеров. А если к брюкам добавить обувь на высоком каблуке и объемный верх, то окружающие люди точно не останутся равнодушными к вам.

Тренд, который так соблазнительно смотрится, уже ворвался в повседневные образы блогеров instagram/annelauremais

Стеганые вещи и аксессуары

Мода на стеганый материал не только выглядит стильно, но и практично, и удобно. Совсем не важно, хочешь ты сегодня быть в более спортивном образе или же кокетливом и игривом – стеганые вещи подойдут под любую твою фэшн-прихоть.

Мода на стеганый материал не только выглядит стильно, но и практично, и удобно instagram/sofiamcoelho

Жокейские сапоги

Мода все больше адаптирует мужские вещи для женского гардероба. На сегодняшний день главное – не стереотипы, а самоощущение и комфорт. И если в прошлых сезонах мы переняли из мужского гардероба объемные плечи и оверсайз силуэты, то теперь маскулинность перешла и на обувь.

Мода все больше адаптирует мужские вещи для женского гардероба instagram/weworewhat

Воротники

Такой элемент декора смотрится невероятно стильно и женственно. На блузках в романтичном французском стиле, на фактурных платьях и даже на объемных шубах из эко-меха.

Такой элемент декора смотрится невероятно стильно и женственно instagram/wethepeoplestyle

Все оттенки бежевого

Яркие цвета как никогда в моде, но разве может базовая палитра цветов уйти из нашей жизни? Так что для поклонников сдержанных монохромных образов пастельные оттенки по-прежнему остаются актуальными в этом сезоне.

Пастельные оттенки по-прежнему остаются актуальными в этом сезоне instagram/stephaniebroek

Массивные аксессуары

Кричащие, массивные аксессуары в любых цветах и из любых материалов являются той деталью образа, которая способна добавить завершенность и изюминку даже в монохромный наряд.

Массивные аксессуары будут в моде весной 2021 instagram/weworewhat

Как сообщал OBOZREVATEL: