Названы самые неактуальные вещи лета 2021, которые испортят образ

Чтобы быть в тренде лета 2021, прежде всего, необходимо избавиться от некоторых вещей в гардеробе, которые испортят любой образ. Так, лямки бюстгальтеров выглядят некрасиво, когда их видно из-под платьев и сарафанов. Этому можно придумать альтернативу – например, надеть топ-бандо.

Кроме того, неактуальны в этом сезоне и колготки в сеточку – их можно заменить прозрачными и тонкими моделями. Подробней о нестильных вещах лета 2021 – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Слишком откровенные шорты

Джинсовые микро-шорты, из которых выглядывает часть ягодиц, – смотрятся вульгарно и непривлекательно. В 2021 году на пике популярности будут костюмные, спортивные и даже вязаные модели. В них вам будет очень комфортно и при этом вы будете выглядеть стильно.

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Босоножки на толстой платформе

В этом сезоне актуальны простые модели обуви, в которых вам будет легко и комфортно. Босоножки на толстой платформе давно потеряли свою популярность и их точно не стоит возвращать в гардероб.

Колготки в сеточку

Такие вещи стоит заменить на супертонкие и прозрачные, поскольку сеточка придаст вашему образу только вульгарности, особенно если ее применять в неактуальных образах.

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