Названы модные купальники на лето 2021. Фото

Летом 2021 в моду возвращаются асимметричные купальники. Также в тренде будет бикини с яркими принтами, вырезами на талии и завязками.

OBOZREVATEL собрал подборку стильных купальников этого сезона и расскажет об их особенностях (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Асимметричные купальники

Популярными в этом году будут как слитные модели, так и на одно плечо. Такой вариант купальника будет смотреться необычно, но одновременно эффектно. Посмотреть варианты можно у брендов Chloe Rose, Nookie Beach, Daiva Collection и других.

Принты на любой вкус

Полоска, горошек, цветочный принт, различные переплетения, имена и логотипы брендов, изящные орнаменты по-прежнему являются лучшим окрасом для купальников.

Купальники с вырезами

Слитные купальники с вырезами выглядят очень сексуально, женственно и при этом необычно. Вы точно сможете обеспечить себе незабываемый образ, который сразит наповал каждого.

Купальники с завязками

Такой купальник – самый главный мастхэв. Модель в выгодном свете покажет ваши формы, а также покорит сердца окружающих.

Купальники с открытыми бедрами

Такая модель сделает акцент на талии и удлинит ноги. Дизайнеры предлагают купальники как с глубокими вырезами в области бедер, так и в области декольте одновременно. Есть варианты как с прозрачными вставками, так и цветочными принтами и даже аппликацией.

Напомним, выбрать купальник по типу фигуры не так просто, как кажется на первый взгляд. Есть много особенностей, которые следует учитывать каждой женщине, чтобы не выглядеть на пляже хуже других.

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