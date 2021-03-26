Названы главные весенние тренды, которые будут популярны до 2022-го

В современном мире моды есть вещи, которые будут актуальны даже в 2022 году. Например, одежда в стиле оверсайз, цветочные принты и даже кожаные изделия.

Сейчас они находятся на пике популярности, но даже в следующем году в таких нарядах вы будете выглядеть привлекательно. Подробней о трендах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Оверсайз

Объемные вещи будут актуальны еще много лет, ведь нельзя представить стильный образ без пальто, платьев, брюк, худи больших размеров. В такой одежде вы будете не только красиво выглядеть, но и комфортно себя чувствовать.

Объемные вещи будут актуальны еще много лет

Кожаные вещи

Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет. Экологический вариант очень мягкий и приятный, и при этом может прослужить вам не один сезон.

Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет

Одежда с геометрией

Дизайнеры продолжают радовать модниц платьями, юбками, костюмами с оголенными плечами, рукавами и т.д. Такие вещи они разукрашивают изображениями геометрических фигур, мелким и крупным горохом и клеткой. Подобный стиль будет актуален и в 2022 году.

Такие вещи дизайнеры разукрашивают изображениями геометрических фигур

Цветочный принт

Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками. Такие вещи точно не смогут надоесть вам в следующем году, поэтому запаситесь несколькими платьями в этом стиле.

Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками

Корсеты

Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками с полупрозрачных тканей, а также носить с модными джинсами и даже брюками в деловом стиле.

Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками

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