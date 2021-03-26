Названы главные весенние тренды, которые будут популярны до 2022-го

София Ковнир Мода 13:07, 26.03.2021 Обновлено: 13:07, 26.03.2021

В современном мире моды есть вещи, которые будут актуальны даже в 2022 году. Например, одежда в стиле оверсайз, цветочные принты и даже кожаные изделия.

Сейчас они находятся на пике популярности, но даже в следующем году в таких нарядах вы будете выглядеть привлекательно. Подробней о трендах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

  • Оверсайз

Объемные вещи будут актуальны еще много лет, ведь нельзя представить стильный образ без пальто, платьев, брюк, худи больших размеров. В такой одежде вы будете не только красиво выглядеть, но и комфортно себя чувствовать.

Объемные вещи будут актуальны еще много лет

  • Кожаные вещи

Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет. Экологический вариант очень мягкий и приятный, и при этом может прослужить вам не один сезон.

Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет

  • Одежда с геометрией

Дизайнеры продолжают радовать модниц платьями, юбками, костюмами с оголенными плечами, рукавами и т.д. Такие вещи они разукрашивают изображениями геометрических фигур, мелким и крупным горохом и клеткой. Подобный стиль будет актуален и в 2022 году.

Такие вещи дизайнеры разукрашивают изображениями геометрических фигур

  • Цветочный принт

Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками. Такие вещи точно не смогут надоесть вам в следующем году, поэтому запаситесь несколькими платьями в этом стиле.

Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками

  • Корсеты

Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками с полупрозрачных тканей, а также носить с модными джинсами и даже брюками в деловом стиле.

Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.

  • В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. Среди них – топы с вырезом, джинсы багги и многие другие.

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