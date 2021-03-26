Названы главные весенние тренды, которые будут популярны до 2022-го
В современном мире моды есть вещи, которые будут актуальны даже в 2022 году. Например, одежда в стиле оверсайз, цветочные принты и даже кожаные изделия.
Сейчас они находятся на пике популярности, но даже в следующем году в таких нарядах вы будете выглядеть привлекательно. Подробней о трендах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
- Оверсайз
Объемные вещи будут актуальны еще много лет, ведь нельзя представить стильный образ без пальто, платьев, брюк, худи больших размеров. В такой одежде вы будете не только красиво выглядеть, но и комфортно себя чувствовать.
- Кожаные вещи
Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет. Экологический вариант очень мягкий и приятный, и при этом может прослужить вам не один сезон.
- Одежда с геометрией
Дизайнеры продолжают радовать модниц платьями, юбками, костюмами с оголенными плечами, рукавами и т.д. Такие вещи они разукрашивают изображениями геометрических фигур, мелким и крупным горохом и клеткой. Подобный стиль будет актуален и в 2022 году.
- Цветочный принт
Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками. Такие вещи точно не смогут надоесть вам в следующем году, поэтому запаситесь несколькими платьями в этом стиле.
- Корсеты
Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками с полупрозрачных тканей, а также носить с модными джинсами и даже брюками в деловом стиле.
Как сообщал OBOZREVATEL:
названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.
В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. Среди них – топы с вырезом, джинсы багги и многие другие.