Названы главные весенние тренды, которые будут популярны до 2022-го

В современном мире моды есть вещи, которые будут актуальны даже в 2022 году. Например, одежда в стиле оверсайз, цветочные принты и даже кожаные изделия.

Сейчас они находятся на пике популярности, но даже в следующем году в таких нарядах вы будете выглядеть привлекательно. Подробней о трендах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Оверсайз

Объемные вещи будут актуальны еще много лет, ведь нельзя представить стильный образ без пальто, платьев, брюк, худи больших размеров. В такой одежде вы будете не только красиво выглядеть, но и комфортно себя чувствовать.

Кожаные вещи

Экокожа и натуральная популярна уже на протяжении нескольких лет. Экологический вариант очень мягкий и приятный, и при этом может прослужить вам не один сезон.

Одежда с геометрией

Дизайнеры продолжают радовать модниц платьями, юбками, костюмами с оголенными плечами, рукавами и т.д. Такие вещи они разукрашивают изображениями геометрических фигур, мелким и крупным горохом и клеткой. Подобный стиль будет актуален и в 2022 году.

Цветочный принт

Весной 2021 года на витринах магазина часто можно увидеть одежду со цветочными рисунками. Такие вещи точно не смогут надоесть вам в следующем году, поэтому запаситесь несколькими платьями в этом стиле.

Корсеты

Подобные вещи можно сочетать с длинными платьями или юбками с полупрозрачных тканей, а также носить с модными джинсами и даже брюками в деловом стиле.

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