Названы джинсы, которые больше не в моде: чем их заменить и как создать стильный образ
Несмотря на попытки модных дизайнеров и инфлюэнсеров вернуть в моду скинни-джинсы, находившиеся на пике популярности несколько лет назад, остается неоспоримым тот факт, что они существенно уступили место широким штанам. Тренд 00-х на низкой талии с мешковатым кроем и клеш заполонили полки магазинов, в то время как облегающие модели можно встретить все реже.
По законам цикличной моды, скинни еще вернут утраченные позиции, однако сейчас лучше подобрать более актуальные варианты. О них рассказали редакторы издания New York Post (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Главный тренд в мире моды сейчас – простота и комфорт. На пике популярности минималистичный маникюр, небрежные прически и одежда оверсайз.
Неудивительно, что именно сейчас в моду вернулись широкие джинсы, не сковывающие движения и скрывающие недостатки фигуры.
Это могут быть модели на высокой талии, а также с низкой посадкой, которые были популярны много лет назад. Разновидностей такого денима много: прямые, момы, бойфренды, палаццо, расклешенные джинсы и кюлоты.
Все они подходят красавицам с разными типами фигуры. Выбирать правильную модель следует отталкиваясь от того, какой в образе верх. Важным критерием также является тип фигуры, который нужно удачно подчеркнуть.
Например, стройные девушки легко могут одеть широкие брюки, чтобы создать иллюзию пышных бедер, а обладательницам пышных ягодиц подойдут палаццо и облегающие формы кюлоты.
Ранее OBOZREVATEL писал, с чем носить оверсайз свитер, чтобы образ был стильным и теплым. Примеры можно посмотреть по ссылке.
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