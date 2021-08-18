Названы 5 вещей, которые всегда будут в тренде. Фото

Среди разнообразия трендов есть вещи, которые неподвластны времени. Маленькое черное платье, тренч, джинсы прямого кроя, белая рубашка и туфли-лодочки – в их числе.

Маленькое черное платье – вещь, без которой сложно представить женский гардероб. Минималистичная модель из трикотажа или плотного хлопка, лишенная каких-либо дополнительных деталей является идеальной базой для любого сезона. Об этом пишет журнал о моде Elle (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Белая рубашка пригодится как для офиса, так и для долгих прогулок. И совсем не обязательно выбирать только классический вариант. Можно также попробовать модели с ассиметричным кроем, необычным силуэтом, фактурными воротниками и другими выразительными элементами.

Тренч уже на протяжении длительного времени остается на пике популярности. В каждом новом сезоне эта вещь снова и снова оказывается в списке трендовых.

Прямые джинсы классического голубого цвета с высокой линией посадки покорили модниц не только своей универсальностью, но и тем, что они подходят практически для любого типа фигуры. Кроме того, такая модель джинсов станет базой как для спортивного, так и для официального аутфита.

Туфли-лодочки с каждым годом видоизменяются, однако не теряют актуальности. Стилисты рекомендуют приобрести пару черного или бежевого цвета на среднем каблуке – даже через 10 лет она не выйдет из моды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист и блогерша Самаль рассказала, что в сезоне осень-зима 2022 на пике популярности будут шахматный принт, топ-бра, косынки и жилете. Также в тренде остаются мини-юбки. Кроме того, в моду возвращаются логотипы брендов на одежде.