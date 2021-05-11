Названа самая модная спортивная обувь сезона весна-лето 2021. Фото

В 2021 году дизайнеры спортивной обуви представили немало новинок. Среди них – универсальные кроссовки, практичные кеды и сандалии с широкими ремешками на липучках.

Многие из перечисленных выше вариантов можно смело носить как со спортивными костюмами, так и с романтичными платьями. О самой модной спортивной обуви сезона весна-лето 2021, пишет Vogue.UA (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Их смело можно носить как с джоггерами и худи, так и с романтичными платьями и деловыми брючными костюмами. Многие бренды взяли на вооружение эту тенденцию и показали как вписать кроссовки в повседневный гардероб.

Еще одна спортивная обувь, которая не выйдет никогда из моды – кеды. Этой весной выбирайте белоснежную модель и сочетайте ее с яркими, сексуальными образами.

Помимо традиционных кроссовок и кед, на модных подиумах появились необычные гибридные модели: с одной стороны они похожи на туфли, а с другой выглядят как спортивная обувь. Одним из таких примеров были бутсы с каблуками Miu Miu.

Спортивная обувь в этом сезоне не ограничивается лишь кедами и кроссовками, напротив, дизайнеры решили предоставить широкое поле для выбора. Так, в коллекциях брендов появились сандалии на массивной подошве с широкими ремешками на липучках.

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