Модные тренды, которые потеряют свою актуальность в 2022 году: что стоит выбросить из гардероба

2021 год подходит к концу, а это значит, что можно смело перебирать гардероб, дабы очистить его от антитрендов, которые в новом году не будут так популярны, как в уходящем. Некоторые такие вещи до сих пор лежат на полках даже у самых заядлых модниц и продаются в брендовых магазинах. Однако стоит без сожаления отказаться от них и смело открыть себя новым фешн-тенденциям.

OBOZREVATEL выбрал четыре тренда, которым нужно будет сказать "па-па" в 2022-м. Среди них: минимализм, трикотажные жилеты, спортивные костюмы и откровенные кардиганы-"шторки". Да, все то, что мы так сильно успели полюбить за последние сезоны.

Минимализм

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Никто не хочет в это верить, но пора признать – надоело. Мы не говорим, что минимализм как направление в моде исчезнет. Он останется вечно актуальной классикой, в которую давно пора добавить индивидуальности. Сейчас сами все поймете. Открыв ленту Instagram, что вы видите? Практически одинаковые образы модных блогеров в серых и бежевых тонах. Кепка и спортивный свитшот под коричневое пальто, грубые ботинки под белую рубашку, брючные костюмы под кроссовки – красиво, но одинаково. Постарайтесь добавить в новом году яркости в свои образы, найдите интересные сочетания и не бойтесь выделяться из толпы коричневых пальто.

Жилеты

Если вы следили за трендами 2020-2021 года, то в вашем гардеробе наверняка лежит трикотажный жилет и, скорее всего, не один. Увы, их стало слишком много. Однако, для любительниц этого хита есть приятная новость: на смену однотипным оверсайз-жилетам пастельных цветов или в гусиную лапку придут новые! В 2022-м обещают ворваться в моду укороченные (и не только) вязаные винтажные жилеты ярких цветов и с необычными принтами. Приготовьтесь носить на груди изображение плюшевого мишки или мухомора. Да, будет интересно.

Спортивные костюмы

Вспомните, что мы писали про минимализм и откажитесь от огромных худи и треников в повседневных образах. Хватит носить их в тандеме с классическими пальто или тренчами. Если есть повод одеться нарядно – не упустите его, а спортивные костюмы подождут пробежек весенним утром.

Кардиганы-"шторки"

Они быстро ворвались в топ популярных вещей и также быстро из него вылетели. Автор этого тренда Симон Порт Жакмюс позаимствовал крой кофточки из актуальных нынче нулевых. Вещь стала вирусной в августе этого года и продержалась на пике популярности вплоть до первых холодов. В 2022-м такого успеха, увы, ждать не стоит.

Ранее OBOZREVATEL писал про восемь сочетаний, которые давно вышли из моды и выглядят безвкусно. Примеры неудачных образов смотрите в нашем материале.