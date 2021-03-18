Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов. Фото

В сезоне весна-лето 2021 в центре внимания оказались кукольные платья, сексуальные варианты, среди которых модели на тонких лямочках, платья с неожиданными вырезами или с корсетом.

Кроме того, вернулись знаковые элементы различных десятилетий: длина мини и объемные плечи. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными трендами.

В 2021 году фокус внимания сместился с декольте на обнаженную спину. Что самое главное, такие платья не нуждаются в дополнениях – они сами по себе являются главным украшением образа.

Также в сезоне весна-лето 2021 в тренде будут кукольные платья с пышными юбками из сетки и фатина. Кроме того, такие наряды могут украшать воздушные рукава и каскады оборок. Их можно сочетать как с грубыми армейскими ботинками, так и с босоножками на платформе.

Стильное мини-платье по-прежнему остается в моде. Его можно сочетать как с массивными кроссовками, так и с туфлями на каблуке. Также не забывайте об аксессуарах.

Платье-рубашка – это та неустаревающая классика, которая будет актуальной во все времена. В сезоне весна-лето 2021 популярными будут рубашки-oversize, модели с трендовыми оборками или корсетами и джинсовые варианты.

Одна из самых популярных моделей сезона весна-лето – платье с обольстительными тонкими лямочками, приближенное к бельевому стилю. Такие модели, держащиеся на изысканных бретелях, делают образ невероятно женственным, нежным и плавным.

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