Модная верхняя одежда на осень 2021: стилист рассказала о трендовых моделях. Фото

Стилист Екатерина Полякова рассказала, что осенью 2021 на пике популярности в верхней одежде будут яркие цвета, изделия из кожи и всеми любимые тренчи. Также в тренде остается клетка.

По словам эксперта, кожаный тренч может быть базовым при условии, если он прекрасно вписывается в гардероб. Соответствующий пост Полякова опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Если у вас уже есть верхняя одежда базовых цветов, то можно добавить сочного цвета, который подходит вашей внешности и гардеробу.

Кожаный тренч вполне может быть базовым при условии, что он прекрасно вписывается в ваш гардероб. Можно выбрать нейтрального, например, бежевого или черного цвета, без лишних деталей.

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Главное – достаточно свободного кроя, то есть он не должен сидеть строго по фигуре, должна быть возможность надеть под него что-то кроме тоненькой кофточки. Также позаботьтесь о подходящей вам длине. Более актуальна длина миди. Макси – трендовый вариант. Укороченные тренчи допустимы при свободном крое.

Яркая, контрастная, крупная клетка в этом сезоне особенно актуальна. Если хотите базовое пальто, выбирайте клетку более нейтральную, спокойную и без лишнего декора – бахромы и других деталей.

Объемные куртки остаются в тренде. Остерегайтесь приталенных куцых пуховичков (носите их как слой под).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стилист и блогерша Зоя Панина рассказала, что рубашка – это универсальная вещь в гардеробе. В ней можно ходить и на работу, и на вечеринку, и просто на прогулку с подругами.