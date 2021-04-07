Модная обувь весны 2021: названы трендовые варианты. Фото

Дизайнерами на весну 2021 года предложено много интересных вариантов обуви на любой вкус. Среди них – ковбойские сапоги, туфли на высокой платформе, босоножки на тканевых завязках и другие.

Их можно сочетать с любыми образами. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми моделями (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ковбойские сапоги

Ковбойские сапоги остаются в моде который сезон. Изначально созданные для удобства участников родео, они показали себя комфортными и в повседневной жизни. Их можно сочетать как с джинсами и тренчами, так и с платьем и кожаной курткой.

Ковбойские сапоги fashion-secrets.ru

Ковбойские сапоги fashion-woman.com

Туфли на высокой платформе

Также не теряют своей актуальности туфли на высокой платформе. Один из самых интересных вариантов был предложен брендом Louis Vuitton. Туфли на высокой скрытой платформе, стилизованные под традиционные голландские кломпы, обещают стать хитом этого сезона.

Коллекция Louis Vuitton прет-а-порте сезона весна-лето 2021 Instagram louisvuitton

Клоги

В моду возвращаются клоги в самом классическом представлении – на деревянной подошве. Такая модель появилась на показе Hermès весна-лето, и эти бежевые сабо с вырезанной буквой H поразили модниц по всему миру.

Клоги Hermès

Босоножки на тканевых завязках

Очень актуальными будут и босоножки на веревочных или тканевых завязках. Такую обувь следует сочетать весной с романтическими образами.

Босоножки на тканевых завязках tsn.ua

Обувь с острым носом

Остроносые туфли и сапоги покорят любую модницу, а если еще и с небольшим каблуком, то окружающие не останутся равнодушными к вашему образу.

Обувь с острым носом

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