Модная обувь весны 2021: названы трендовые варианты. Фото

Дизайнерами на весну 2021 года предложено много интересных вариантов обуви на любой вкус. Среди них – ковбойские сапоги, туфли на высокой платформе, босоножки на тканевых завязках и другие.

Их можно сочетать с любыми образами. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с трендовыми моделями (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ковбойские сапоги остаются в моде который сезон. Изначально созданные для удобства участников родео, они показали себя комфортными и в повседневной жизни. Их можно сочетать как с джинсами и тренчами, так и с платьем и кожаной курткой.

Также не теряют своей актуальности туфли на высокой платформе. Один из самых интересных вариантов был предложен брендом Louis Vuitton. Туфли на высокой скрытой платформе, стилизованные под традиционные голландские кломпы, обещают стать хитом этого сезона.

В моду возвращаются клоги в самом классическом представлении – на деревянной подошве. Такая модель появилась на показе Hermès весна-лето, и эти бежевые сабо с вырезанной буквой H поразили модниц по всему миру.

Очень актуальными будут и босоножки на веревочных или тканевых завязках. Такую обувь следует сочетать весной с романтическими образами.

Остроносые туфли и сапоги покорят любую модницу, а если еще и с небольшим каблуком, то окружающие не останутся равнодушными к вашему образу.

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