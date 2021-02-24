Модная обувь весны 2021: что будут носить все

Весна – прекрасное время, чтобы провести ревизию гардероба и наконец-то воплотить в жизнь самые смелые фэшн-фантазии. Начать следует с обуви, ведь это весомая часть модного образа.

В связи с этим издание Vogue рассказало о 5 парах обуви, которые этой весной будут носить все женщины. Среди них – балетки и кроксы.

Данная обувь была популярной еще в начале 2010-х, теперь же она появилась в коллекциях Simone Rocha и Rag & Bone, а потом и на ногах Анджелины Джоли на обложке британского Vogue. Балетки можно носить с брюками карго, а также с плиссированными юбками и легкими платьями.

Как отмечает издание, по данным отчета Lyst за последний квартал прошлого года, сабо Birkenstock Boston стали самой покупаемой обувью в мире. Они могут быть сделаны в виде шлепок или сандалий. Такую обувь следует сочетать весной с романтическими образами.

Кроксы буду невероятно популярными весной 2021 года. Они появились в дизайнерских коллекциях Balenciaga, Maison Margiela, Кристофера Кейна, Dior. И по всей видимости этот тренд не покинет подиумные подмостки еще несколько сезонов.

В моду возвращаются клоги в самом классическом представлении – на деревянной подошве. Такая модель появилась на показе Hermès весна-лето, и эти банановые и коричневые сабо с вырезанной буквой H поразили редакторов моды по всему миру.

Резиновые сапоги с высотой до колена могут стать основным элементом вашего весеннего гардероба на долгие годы. Они отлично смотрятся с кожаными куртками и джинсами, а также с легкими платьями и ветровками.

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