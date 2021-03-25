Модная обувь на весну 2021: названы стильные варианты
Весной 2021 года популярными будут ботинки, ботильоны и туфли, украшенные пряжками, а также те, которые выделяются массивной платформой в стиле 90-х.
В такой обуви можно ходить как в повседневной жизни, так и на праздники. OBOZREVATEL собрал подборку, в котором расскажет о самых модных вариантах в этом сезоне (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
- Обувь с пряжкой
Многие известные бренды в этом году стали выпускать туфли с массивными пряжками, в камнях и вышивках. Такая обувь сможет дополнить любой образ и окружающие точно обратят на вас внимание.
- Обувь с перфорацией
Такой вариант идеально подойдет как на весну, так и лето. В обуви с перфорацией очень удобно и комфортно, а сама сеточка выглядит очень нежно на ногах.
- Обувь на платформе
Платформа в стиле 90-х снова вернулась в моду, и современные дизайнеры воплощают тренд в реальность. Ботинки или туфли с массивной платформой можно сочетать с пышными платьями или юбками.
- Обувь с острым носом
Остроносые туфли и сапоги покорят любую модницу, а если еще и с небольшим каблуком, то окружающие не останутся равнодушными к вашему образу.
- Обувь с ремешком и закругленным носком
В сезоне 2021 такие туфли будут выглядеть очень стильно, а если они украшены контрастными деталями – то еще лучше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.
В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. Среди них – топы с вырезом, джинсы багги и многие другие.