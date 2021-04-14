Модная кожаная одежда сезона весна-лето 2021: названы главные тренды. Фото

Кожаные наряды покорили модные показы весна-лето 2021. Дизайнеры представили различные комбинезоны, платья и сарафаны из этого материала.

Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В этом сезоне наиболее актуальным является черное кожаное мини-платье. Это хороший вариант для свидания, прогулок с друзьями или похода на вечеринку. Его лучше всего сочетать с босоножками на каблуке.

Также в сезоне весна-лето в моде кожаные платья длины макси. Модель на длинном рукаве идеально подойдет для весны, а на коротком – для более теплой погоды. Также не забывайте дополнять образ трендовыми аксессуарами.

Для лета дизайнеры предлагают кожаные сарафаны с вырезом в зоне декольте, дополненные поясом. Модная длина – ниже колена или макси. Образ можно дополнить лоферами, сумкой и повязкой на голове.

Модная альтернатива кожаным платьям – комбинезоны. Они могут быть закрытые на длинном рукаве, с короткими объемными рукавами или с открытыми плечами.

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