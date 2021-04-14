Модная кожаная одежда сезона весна-лето 2021: названы главные тренды. Фото
Кожаные наряды покорили модные показы весна-лето 2021. Дизайнеры представили различные комбинезоны, платья и сарафаны из этого материала.
Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).Короткое кожаное платье
В этом сезоне наиболее актуальным является черное кожаное мини-платье. Это хороший вариант для свидания, прогулок с друзьями или похода на вечеринку. Его лучше всего сочетать с босоножками на каблуке.
Также в сезоне весна-лето в моде кожаные платья длины макси. Модель на длинном рукаве идеально подойдет для весны, а на коротком – для более теплой погоды. Также не забывайте дополнять образ трендовыми аксессуарами.
Для лета дизайнеры предлагают кожаные сарафаны с вырезом в зоне декольте, дополненные поясом. Модная длина – ниже колена или макси. Образ можно дополнить лоферами, сумкой и повязкой на голове.
Модная альтернатива кожаным платьям – комбинезоны. Они могут быть закрытые на длинном рукаве, с короткими объемными рукавами или с открытыми плечами.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Такую модель следует носить с большим кардиганом или футболкой, чтобы создать непринужденный образ.
Также появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.