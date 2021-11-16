Мода 2000-х возвращается: рюши, цветы и заниженная талия. Какой будет весна-лето 2022 года по версии Blumarine

Итальянский модный дом Blumarine представил ценителям высокой моды новую коллекцию, которую можно будет надеть уже в следующем сезоне. Весна-лето 2022 года, по версии дизайнеров бренда, вернет модниц к началу 21 века.

В основу линейки легли приталенные прозрачные силуэты, разнообразие декоративные цветы и бабочки. OBOZREVATEL решил показать, как модельеры вдохнули жизнь в забытые тренды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В предстоящем сезоне Blumarine решил сделать акцент на открытом теле, поэтому у большинства нарядов прослеживается тенденция на полупрозрачную ткань, низкую посадку и глубокое декольте.

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К примеру, одна из моделей показала нежно-розовый комплект с мини-юбкой и топом на тонких бретелях. А другая – коротенькую майку с рюшами и широкие брюки на низкой талии.

Можно заметить, что в образах активно использовали цветочный принт и пастельные тона.

Отдельно стоит отметить целую линейку длинных полупрозрачных платьев, под которые манекенщицы не надевали нижнее белье. Такое решение позволит легче переносить жару в летние дни.

В будущем сезоне свою актуальность вернут бабочки и цветы в украшении одежды. Уже сейчас Blumarine разбавляет свои изделия подобными аксессуарами.

Кроме бледных цветов, эксперты показали и один из самых главных трендов 00-х – неон. На показе были представлены ярко-желтые комплекты, уже давно не замечавшиеся в модных коллекциях.

Также Blumarine вернул моду на спортивные сатиновые костюмы с низкой талией и кофтой на замке. В начале века в таком наряде часто сменяли голливудских модниц в фильмах и сериалах.

Можно заметить, что модельеры в следующем сезоне сделали большую ставку на "девичий" цвет. Почти 70% одежды сшиты из материала нежно-розового цвета и его оттенков.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в начале 2010 года "голую" моду постепенно начало заменять направление modest fashion. О том, какие образы стали популярными и почему читайте в материале.