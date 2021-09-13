Меган Фокс почти голая, а рэпер Lil Nas X в платье: самые яркие наряды на церемонии MTV VMA. Фото
В Нью-Йорке прошла ежегодная праздничная церемония премии MTV Video Music Awards 2021. Звезды на красной дорожке перед награждением порадовали поклонников яркими и необычными образами.
Дизайнеры по-своему интерпретировали классические костюмы, украшали наряды стразами и прибегли к смелым обнаженным экспериментам. OBOZREVATEL собрал самые яркие образы звезд на красной дорожке премии MTV Video Music Awards.
Lil Nas X – костюм Versace
Американский рэпер Lil Nas X шагал по красной дорожке в наряде от бренда Versace. Триумфатор церемонии был в костюме-платье сиреневого цвета. Наряд выглядит как платье со шлейфом слева, а справа – как смокинг с обнаженным бюстом и пайетками.
Меган Фокс – платье Mugler
Актриса Меган Фокс пришла на церемонию в платье макси от бренда Mugler. Полупрозрачное одеяние телесного цвета стилисты скомбинировали с серебряным блестящим бельем. Платье украшали мелкие фиолетовые стразы. Платье Меган Фокс однозначно стало самым впечатляющим – актриса выглядела почти голой.
Doja Cat – платье Vivienne Westwood
Американская исполнительница Doja Cat была ведущей премии MTV Video Music Awards. Звезда надела черный корсет, дополненный темно-бордовой драпировкой. Откровенный наряд звезда скомбинировала с красными латексными сапогами.
Камила Кабейо – Alexis Mabille Couture
Певица Камила Кабейо появилась на премии в ярком платье от дизайнера Alexis Mabille Couture. Атласный корсет с декольте яркого розового цвета, на поясе – огромный бант и пышная красная юбка.
Билли Айлиш – наряд от Wanda
Билли Айлиш вышла на красную дорожку в вязаном свитере от бренда Wanda. Исполнительница надела черный total-look: кроме свитера, на ней было платье миди и массивные сапоги.
Нормани – костюм Patryc Japaga
Певица Нормани на премии MTV VMA появилась в экстравагантном белом наряде – костюме от бренда Patryc Japaga из короткого оверсайз жакета и мини-шортов.
Оливия Родриго – платье Versace
Юная певица Оливия Родриго впервые шла по красной дорожке. 18-летняя звезда выбрала яркое розово-оранжевое платье от бренда Versace.
Сиара – платье Tom Ford
Певица Сиара надела черное платье макси с длинными рукавами от дизайнера Tom Ford. Наряд пошит из тонкого черного кружева. Перчинки добавил диагональный вырез на груди, который подчеркивал декольте.
Ким Петрас – платье Richard Quinn и Vex Latex
Немецкая певица Ким Петрас пришла на премию в ярком коротком платье с разноцветным принтом с крестами от дизайнеров Richard Quinn и Vex Latex. Исполнительница дополнила наряд черной латексной маской и чулками.
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