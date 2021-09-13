Меган Фокс почти голая, а рэпер Lil Nas X в платье: самые яркие наряды на церемонии MTV VMA. Фото

В Нью-Йорке прошла ежегодная праздничная церемония премии MTV Video Music Awards 2021. Звезды на красной дорожке перед награждением порадовали поклонников яркими и необычными образами.

Дизайнеры по-своему интерпретировали классические костюмы, украшали наряды стразами и прибегли к смелым обнаженным экспериментам. OBOZREVATEL собрал самые яркие образы звезд на красной дорожке премии MTV Video Music Awards.

Lil Nas X – костюм Versace

Американский рэпер Lil Nas X шагал по красной дорожке в наряде от бренда Versace. Триумфатор церемонии был в костюме-платье сиреневого цвета. Наряд выглядит как платье со шлейфом слева, а справа – как смокинг с обнаженным бюстом и пайетками.

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Меган Фокс – платье Mugler

Актриса Меган Фокс пришла на церемонию в платье макси от бренда Mugler. Полупрозрачное одеяние телесного цвета стилисты скомбинировали с серебряным блестящим бельем. Платье украшали мелкие фиолетовые стразы. Платье Меган Фокс однозначно стало самым впечатляющим – актриса выглядела почти голой.

Doja Cat – платье Vivienne Westwood

Американская исполнительница Doja Cat была ведущей премии MTV Video Music Awards. Звезда надела черный корсет, дополненный темно-бордовой драпировкой. Откровенный наряд звезда скомбинировала с красными латексными сапогами.

Камила Кабейо – Alexis Mabille Couture

Певица Камила Кабейо появилась на премии в ярком платье от дизайнера Alexis Mabille Couture. Атласный корсет с декольте яркого розового цвета, на поясе – огромный бант и пышная красная юбка.

Билли Айлиш – наряд от Wanda

Билли Айлиш вышла на красную дорожку в вязаном свитере от бренда Wanda. Исполнительница надела черный total-look: кроме свитера, на ней было платье миди и массивные сапоги.

Нормани – костюм Patryc Japaga

Певица Нормани на премии MTV VMA появилась в экстравагантном белом наряде – костюме от бренда Patryc Japaga из короткого оверсайз жакета и мини-шортов.

Оливия Родриго – платье Versace

Юная певица Оливия Родриго впервые шла по красной дорожке. 18-летняя звезда выбрала яркое розово-оранжевое платье от бренда Versace.

Сиара – платье Tom Ford

Певица Сиара надела черное платье макси с длинными рукавами от дизайнера Tom Ford. Наряд пошит из тонкого черного кружева. Перчинки добавил диагональный вырез на груди, который подчеркивал декольте.

Ким Петрас – платье Richard Quinn и Vex Latex

Немецкая певица Ким Петрас пришла на премию в ярком коротком платье с разноцветным принтом с крестами от дизайнеров Richard Quinn и Vex Latex. Исполнительница дополнила наряд черной латексной маской и чулками.

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