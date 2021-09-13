Меган Фокс почти голая, а рэпер Lil Nas X в платье: самые яркие наряды на церемонии MTV VMA. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
4 минуты
1,9 т.
Знаменитости удивили поклонников экстравагантным нарядом

В Нью-Йорке прошла ежегодная праздничная церемония премии MTV Video Music Awards 2021. Звезды на красной дорожке перед награждением порадовали поклонников яркими и необычными образами.

Дизайнеры по-своему интерпретировали классические костюмы, украшали наряды стразами и прибегли к смелым обнаженным экспериментам. OBOZREVATEL собрал самые яркие образы звезд на красной дорожке премии MTV Video Music Awards.

Lil Nas X – костюм Versace

Американский рэпер Lil Nas X шагал по красной дорожке в наряде от бренда Versace. Триумфатор церемонии был в костюме-платье сиреневого цвета. Наряд выглядит как платье со шлейфом слева, а справа – как смокинг с обнаженным бюстом и пайетками.

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Американский рэпер Lil Nas X в наряде от бренда Versace.

Меган Фокс – платье Mugler

Актриса Меган Фокс пришла на церемонию в платье макси от бренда Mugler. Полупрозрачное одеяние телесного цвета стилисты скомбинировали с серебряным блестящим бельем. Платье украшали мелкие фиолетовые стразы. Платье Меган Фокс однозначно стало самым впечатляющим – актриса выглядела почти голой.

Меган Фокс вышла на красную дорожку в прозрачном платье.

Doja Cat – платье Vivienne Westwood

Американская исполнительница Doja Cat была ведущей премии MTV Video Music Awards. Звезда надела черный корсет, дополненный темно-бордовой драпировкой. Откровенный наряд звезда скомбинировала с красными латексными сапогами.

Doja Cat выбрала яркий бордовый образ.

Камила Кабейо – Alexis Mabille Couture

Певица Камила Кабейо появилась на премии в ярком платье от дизайнера Alexis Mabille Couture. Атласный корсет с декольте яркого розового цвета, на поясе – огромный бант и пышная красная юбка.

Камила Кабейо в розово-красном пышном платье.

Билли Айлиш – наряд от Wanda

Билли Айлиш вышла на красную дорожку в вязаном свитере от бренда Wanda. Исполнительница надела черный total-look: кроме свитера, на ней было платье миди и массивные сапоги.

Билли Айлиш вышла на красную дорожку в вязаном свитере и платье миди.

Нормани – костюм Patryc Japaga

Певица Нормани на премии MTV VMA появилась в экстравагантном белом наряде – костюме от бренда Patryc Japaga из короткого оверсайз жакета и мини-шортов.

Нормани надела на музыкальную премию белый костюм.

Оливия Родриго – платье Versace

Юная певица Оливия Родриго впервые шла по красной дорожке. 18-летняя звезда выбрала яркое розово-оранжевое платье от бренда Versace.

Оливия Родриго позирует в розовом платье.

Сиара – платье Tom Ford

Певица Сиара надела черное платье макси с длинными рукавами от дизайнера Tom Ford. Наряд пошит из тонкого черного кружева. Перчинки добавил диагональный вырез на груди, который подчеркивал декольте.

Сиара надела черное кружевное платье от Tom Ford.

Ким Петрасплатье Richard Quinn и Vex Latex

Немецкая певица Ким Петрас пришла на премию в ярком коротком платье с разноцветным принтом с крестами от дизайнеров Richard Quinn и Vex Latex. Исполнительница дополнила наряд черной латексной маской и чулками.

Ким Потрас и Пэрис Хилтон в ярких платьях.

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