Кардиган стал трендом капсульного весеннего гардероба. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
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1,7 т.
Капсульный весенний гардероб: без какой вещи в нем не обойтись

Стилисты продолжают рассказывать модникам о новых тенденциях этой весны, без которых точно нельзя обойтись истинному ценителю ярких образов. Так, объемный кардиган с приметными перламутровыми пуговицами – хит весенне-летнего сезона 2021.

Издание Vogue UA пишет, что стоит выбирать вещь крупной вязки с посадкой oversize, чтобы не лишать себя комфорта и удобства (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, в источнике также говорится, что простота и естественность – ключевые факторы, которые должны преобладать в каждом наряде. Поэтому дополнить кардиган можно белой майкой и классическими джинсами – основой повседневного гардероба. А подчеркнут лаконичный образ минималистичные кожаные кеды и аккуратная сумка средних размеров коричневого или серого цветов.

Как может выглядеть целостный образ.
С чем сочетать кардиган.
Какую обувь сочетать с кардиганом.
Как выглядит образ с кардиганом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее украинский дизайнер Андре Тан поделился новинкой из своей коллекции –платьем из 100-процентного хлопка. Наряд имеет широкую обтачку и ленты по бокам, которые можно завязывать корсетом.

  • Также существует много способов разнообразить свои образы, полностью не обновляя гардероб. Один из них – изучить микротренды. Так, например, в этом сезоне стоит обратить внимание на модные панамы и игрушечные украшения.

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