Караванская устроит в Киеве фэшн-вызов Existential Fashion Error

Известный украинский дизайнер Оксана Караванская 20 мая представит новую коллекцию. Это будет не просто дефиле без правил и фэшн-вызов, а незаурядный социальный проект в поддержку благотворительного фонда "КРАН" и его инициативы "Будь мощной на 300W (omen)".

Мероприятие под провокационным названием Existential Fashion Error состоится в 19:30 в Киеве, в открытом пространстве инновационного парка UNIT.City (ул. Дорогожицкая, 3).

Existential Fashion Error – это концепт об интеллектуальной моде, которая несет смыслы. О моде – как простом способе говорить о сложных вещах.

Коллекция, созданная вместе с текстильным дизайнером Ксенией Уманской, выпускницей London College of Fashion, поднимает острый социальный вопрос о том, как параллельно существует две реальности. В одной – сознательно нарушена целостность тела, где жертвы моды калечат себя, в другой – вынужденная потеря естественной симметрии в результате трагических событий.

Фонд "КРАН" привлекает новых партнеров к важному социальному проекту приобретения роботизированного комплекса для восстановления ходьбы тяжело травмированных бойцов GЕ-O System Evolution стоимостью 288000 евро.

Мероприятие состоится под открытым небом с соблюдением всех карантинных требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сезоне осень-зима 2021/2022 в тренде будут платья с бахромой, сверкающие наряды в оттенке серебра, яркие цвета и незаурядные принты. В прошлом осенне-зимнем сезоне бахрома покорила мир моды и поэтому не собирается сдавать свои позиции.