Какие укладки будут актуальны в осенне-зимнем сезоне 2021: 5 модных вариантов от beauty-специалиста

С приходом осени экспериментировать можно не только со стилем, но и укладками. Коса, хвост, натуральные локоны – лишь часть актуальных вариантов, которые стоит попробовать.

Коса остается на пике популярности уже несколько сезонов подряд. Ее довольно легко сделать и такой вариант прически максимально практичный. Об этом рассказала beauty-редактор Elle Лена Лисун (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

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Укладки в стиле эпохи Возрождения могут прийтись по вкусу далеко не каждой, но они точно станут одним из самых небанальных трендов сезона осень-зима 2021/22.

Естественные локоны придут на смену голливудским волнам и четким, структурированным локонам. А все по той причине, что сейчас натуральность стала главным условием в мире моды и красоты.

Одна из самых универсальных причесок на все времена – хвост. В осенне-зимнем сезоне 2021 такой вариант прически станет одним из самых трендовых.

Идеально гладкие волосы, собранные в аккуратный пучок, никогда не потеряют актуальности.

Ранее OBOZREVATEL писал о прическах на 1 сентября за одну минуту. Коса-пучок с бантом, низкие хвосты с двумя косками, низкие хвостики-перекрутки, коса-полувенок на короткие волосы, два пучка по бокам – прически, которые выглядят эффектно, и при этом сделать их можно за пару минут.