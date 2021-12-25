Какая обувь будет в моде весной-2022. Шесть трендов, на которые делают ставку

В следующем сезоне на смену массивным ботинкам и высоким сапогам на плоской подошве придут неожиданные аналоги. Стилисты и дизайнеры предложили модницам весной 2022 года переобуться в экстравагантные пары на необычных каблуках и с яркими аксессуарами.

Модные эксперты издания Who What Wear собрали 6 тенденций, которые по их мнению будут актуальны уже через несколько месяцев. Среди них есть как модели на выход, так и повседневные варианты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Супер каблуки

В 2022 году на пике моды будут не слишком удобные, однако очень эффектные сапоги на экстремально высоком каблуке. Когда лед на дорогах растает, можно побаловать себя непрактичной обувью, которая сделает любой образ изысканным.

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Отделка

Специалисты проанализировали модные показы с коллекциями следующих сезонов и пришли к выводу, что тренд на дополнительные аксессуары на обуви вернет свои позиции. В следующем году украшение камнями, бисером, металлическими вставками и тд будет считаться вершиной стиля.

Платформа

Пары на удобной, однако высокой подошве могут снова появиться на ногах всех модниц мира. Похоже, что любители комфорта и высокого роста не смогли отпустить такой универсальный вариант.

Ботинки на шнуровках

Массивные ботинки на шнуровках эпохи 90-х и сейчас находятся на пике моды, однако дизайнеры не собираются отказываться от более легких вариантов весной. Это отличный микс, где элегантность удачно сочетается со спортом.

Необычные каблуки

Если нет желания или умения ходить на экстремально высоком каблуке, дизайнеры предлагают более практичный, однако не менее интересный вариант. В 2022 году актуальными будут каблуки необычной формы. Это может быть обычная резьба на низком ходу или цилиндрическая форма, а также множество не менее необычных пар.

Серый цвет

В следующем сезоне самым модным цветом станет серебристо-серый. Специалисты утверждают, что любая обувь металлического оттенка будет выглядеть стильно и прибавит изюминку к образу.

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