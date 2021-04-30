Как создать базовый гардероб и сочетать его с трендами сезона: простые советы стилиста

Украинский стилист Александра Войсевич рассказала, что базовый гардероб – это основа шкафа. В основном он должен быть однотонным и без каких-либо ярких принтов.

По словам эксперта, для каждого гардероба нужна своя база, но есть и универсальная, которая подходит абсолютно всем. Об этом говорится на телеканале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как сообщила Войсевич, обязательно нужно учитывать образ жизни, который вы ведете. Но вот базовые однотонные футболки подойдут каждому. На сегодняшний день в тренде – яркие насыщенные цвета, которые будут популярны и через несколько лет.

Также в базовом гардеробе должна быть белая рубашка свободного кроя. Такую универсальную вещь можно сочетать с футболками и водолазками, а в теплое время года – топами и даже купальниками.

Кроме того, разбавить гардероб можно водолазкой и пиджаком. Низ может быть не только однотонный, но и разноцветный – синий, голубой и т. д.

Как рассказала стилист, еще в тренде остается многослойность –можно создавать различные луки. Например, сверху водолазки и пиджака накиньте тренч, или же сочетайте эти вещи с платьем-комбинацией.

По словам эксперта, в базовом гардеробе платье может быть даже с цветочным принтом, но более спокойного оттенка. Эту вещь можно сочетать с рубашкой, косухой, тренчем или свитером.

Также в гардероб входят джинсы. Модель нужно выбирать такую, которая будет подходить вашему типу фигуры. По поводу юбок стилист рекомендует покупать однотонные, так как они подойдут на любое мероприятие.

Еще актуальными в 2021 году будут косухи оверсайз. Но важно покупать не короткие, а немного удлиненные.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинский стилист Лана заявила, что на сегодняшний день в тренде комфорт, поэтому, сидя дома, нужно избавляться от халатов и старых растянутых маек. Вместо них можно ходить по квартире в брюках свободного кроя и такой же футболке.