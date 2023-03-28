Как одеваться, чтобы выглядеть стройнее: топ-10 правил с потрясающим эффектом. Фото

Ваша фигура и вы – безупречны. Принятие своих форм, даже если вам они кажутся не идеальными, – первый и главный шаг к тому, чтобы выглядеть стильно и эффектно. Ну а маленькие недостатки всегда можно подкорректировать с помощью правильно подобранной одежды.

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OBOZREVATEL собрал 10 эффективных правил, которых стоит придерживаться дамам, желающим выглядеть стройнее. И речь пойдет не только о запрете на платья в горизонтальную полосу (хотя об этом тоже), но и о правильной осанке и подборе качественного белья.

1. Многослойность

Часто люди думают, что увеличение количества слоев одежды означает прибавление лишних килограммов. Это миф, а многослойные образы давно доказали свою эффективность в "скрывании" нежелательных сантиметров. Добавление слоев придает вашему телу четкость.

2. Черный цвет – ваш лучший друг

Это не значит, что весь ваш гардероб должен быть черным. Многие вовсе не любят мрачные оттенки. Но поверьте, черный цвет отлично выполняет свою функцию "зрительного уменьшения объемов", а к тому же всегда выглядит благородно и уместно.

3. Утягивающая одежда

Если вам срочно нужно "устройнить" себя к важному событию, то корсеты, утягивающее белье, велосипедки и прочая одежда с эффектом корректировки фигуры – ваш маст-хэв. Пополнение гардероба подобными вещами – разумная инвестиция, о которой вы никогда не пожалеете.

4. Джинсы с высокой посадкой

Джинсы с высокой талией должны быть в вашем списке хитов, потому что они подтягивают большую часть дряблости и делают все, чтобы вы выглядели стройной, высокой и изящной. Все благодаря тому, что пояс таких джинс располагается выше естественной линии талии. Это может создать видимость более длинного и стройного силуэта, а также обеспечить поддержку для мышц живота и спины. Кроме того, джинсы с высокой посадкой помогают удлинить ноги, что еще больше способствует стройности. Важно выбрать пару, которая хорошо сидит и удобна в носке.

5. Его никто не видит, но оно очень важно – белье

Не носите небрежные бюстгальтеры и стринги, которые еще больше привлекают внимание к вашим выпуклостям. Выбирайте бра, которые обеспечивает полное "покрытие" груди, а что касается трусиков, то они должны быть эластичными и с высоким подъемом, чтобы скрыть дряблость и бока.

6. Аксессуары

Носите выразительные украшения и дополняйте свой образ такими деталями, как ожерелье, серьги, шарф, бандана, часы и т.д. Они сместят фокус внимания с "неидеальностей" фигуры или кожи на себя. Также обратите внимание на темные и массивные пояса или тонкие, затягивающиеся на талии.

7. Принты и узоры

Избегайте всего с горизонтальными принтами, будь то крупные или мелкие полосы. А вот платья с вертикальным принтом и глубоким вырезом – ваш идеальный вариант, который поможет выглядеть стройнее и выше. Предпочтение отдавайте фасонам с А-силуэтам.

8. Топ + юбка – выигрышное сочетание

Очень часто разделение верхней и нижней части вашего образа, например, на юбку и топ, выглядит очень удачно. Образуется четкая линия на талии, которая делает из вашей фигуры красивые песочные часы с в меру объемными бедрами и гармоничным верхом.

9. Пропорции

Если вы надели узкий верх, то низ должен быть широким и свободным, а если вы выбрали оверсайз жакет или объемный свитер, то с ними лучше сочетать узкие брюки.

10. Осанка

И последнее, но не менее важное правило: все пойдет прахом, если у вас не будет правильной осанки. От нее во многом зависит ваш силуэт,. Ко всему прочему, это еще и ваше здоровье, поэтому обратите на нее особое внимание.

Ранее OBOZREVATEL писал о пяти антиэйдж-приемах, которые в одежде, которые помогают выглядеть моложе. Наглядный пример демонстрируют всемирно известные красавицы – Джулия Робертс, Сальма Хайек и другие. Подробности – в нашем материале.

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