Как выглядеть выше и на пару размеров стройнее с помощью этих приемов с одеждой

Если посмотреть на рельсы железной дороги, то вдалеке они будто соединяются, хотя на самом деле расстояние между ними не меняется. Это – зрительная иллюзия. В стиле одежды тоже есть секреты, которые помогают зрительно изменить пропорции фигуры, рост и объемы. Например, женщина будет выглядеть более стройной и выше в костюме с полуприталенным пиджаком, брюками, расширенными книзу и остроносых туфлях-лодочках. А более низкой и полной – в oversize-одежде и балетках.

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Делимся важными и действенными советами по визуальной коррекции фигуры. Детальнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Вертикальные линии

Если вы хотите визуально выглядеть более стройными, используйте вертикальные линии в одежде. Это пуговицы в один ряд, змейка, миди и макси кардиган, длинный шарф или платок, стрелки на брюках или принт в виде вертикальных линий. Избегайте слишком много линий и плиссе: они делают фигуру более объемной.

Монохромный матовый образ

Пополните свой гардероб монохромными темными матовыми вещами. К примеру, антрацит, синий, черничный или шоколадный. Элегантно и аристократически будет выглядеть образ из одной цветовой палитры (как вариант: насыщенный зеленый, изумрудный и темный бутылочный). Так вы будете по меньшей мере на несколько сантиметров выше и на 5 килограммов стройнее. Помните, что люрекс, декор и рельефные элементы делают вас более гладкими.

Правильно подобраное белье

Любой аутфит легко испортить слишком большим, слишком маленьким или неправильным по форме бельем. Корректный бюстгальтер не образовывает складки у подмышек и на спине. А вот контуры трусиков не должны просматриваться на одежде и давить на ягодицы.

Вещи правильного размера

Есть такая тенденция: женщины стесняются покупать вещи своего размера, поэтому берут поменьше, а мужчины предпочитают одежду больших размеров, чтобы выглядеть солидно и скрыть "лишнее". Забудьте об этом. Даже хрупкая леди в малом платье будет выглядеть как рулька, а мужчина в мешковатых вещах – как карандаш в стакане.

Ранее OBOZREVATEL писал об универсальной одежде, которую можно носить в любом возрасте.

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