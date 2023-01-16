Их время ушло: названы три тренда, с которыми нужно попрощаться в 2023 году. Фото

Начался 2023 год, а это значит, что всем модницам стоит провести зачистку своего гардероба, дабы отложить в глубокий ящик вещи, которые попали в список антитрендов этого сезона, и освободить место для новых модных тенденций. Конечно, выбрасывать любимую майку или аксессуары, которые потеряли былую популярность, не стоит, однако важно знать и понимать, что лучше минимизировать в носке, а на что, наоборот, обратить внимание.

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OBOZREVATEL собрал тренды, время которых прошло вместе с 2022 годом. Кроме того, в материале вы узнаете об альтернативных вариантах устаревшим тенденциям.

Солнцезащитные очки формы "кошачий глаз"

Эта модель в стиле 2010-х действительно долгие годы не сдавала позиций на пьедестале трендов. Однако в 2023-м мы с ней вынуждены попрощаться, а предпочтение отдать более тонким и традиционным очкам.

Облегающие топы

Фанаткам этого тренда не стоит переживать – кроп-топы все еще будут актуальны в 2023-м. Тем не менее, слишком простая короткая обтягивающая одежда уступает место топам, в которых есть определенная амплитуда и движение.

Брюки фасона "Бумажный пакет"

Свободные брюки с завышенной талией и поясом были повсюду в последние несколько лет. В новом году их заменяют брюки-палаццо. Их прямой крой, менее широкий в бедрах, обычно очень удачно подчеркивает силуэт, делая любой образ максимально элегантным и утонченным.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие пять вещей точно должны быть в гардеробе, чтобы создать стильный образ. Атласная юбка добавит вашему луку элегантности, а свитер поверх плеч сообщит, что вы следите за тенденциями моды.

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