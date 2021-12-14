Дьявол кроется в деталях: 10 признаков, которые выдают дешевую вещь

Украинский стилист Оксана Шатковская рассказала подписчикам о том, как избежать деталей, создающих иллюзию дешевого образа. Она утверждает, что за одну и ту же цену можно приобрести одежду, которая будет казаться дороже и, наоборот, не выглядеть на свою цену.

О том, как отличить такой наряд на полках магазина, модный эксперт рассказала на своей странице в Instagram. В список вошла некачественная фурнитура, неаккуратно подшитая подкладка и тд. По словам автора поста, дьявол кроется в деталях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В первую очередь при выборе пальто нужно обратить внимание на то, не липнут ли к нему нити. Грязная ткань дешевит образ, поэтому есть вероятность, что за несколько дней вам просто надоест чистить верхнюю одежду.

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Неаккуратно пришитая подкладка пальто, которая выглядывает снизу, издалека будет указывать на низкую цену изделия.

Некачественный искусственный мех на куртках, который после первого дождя слипнется. Очень скоро он начнет выглядеть затертым, неухоженным и испортит внешний вид.

Пуговицы на одной ножке, пластмассовые и дешевые с виду, не подходящие по стилю к изделию. Если не повезло с фурнитурой, но одежда заслуживает внимания, то Оксана советует сразу перешить застежки в ателье.

Брюки должны хорошо прилегать к телу или вообще не двигаться при ходьбе. Перекручивающаяся штанина указывает на плохое пошив и искажает форму ноги.

Тонкий и бесформенный трикотаж, почти просвечивающийся, не держит форму горловины, поэтому почти сразу будет выглядеть поношенным.

Меланжевый трикотаж в свою очередь смотрится менее привлекательно, чем однотонный вариант. Он создает эффект потертости, пришедшей с годами ношения.

Большое количество фурнитуры на сумках. Особенно критично в массмаркете, где часто можно встретить большие золотые молнии, заклепки, кольца и т.д. Чем лаконичнее, тем дороже вид сумки и долговечнее она будет.

Строка, затянувшаяся на шве. Он создает впечатление, что вещь перекосило.

Нечеткое соединение принта на боковых швах. Выглядит очень дешево и портит внешний вид даже новой вещи.

Как сообщал OBOZREVATEL, стилисты назвали 6 главных ошибок при создании образа, делающих его вульгарным. Испортить можно даже брендовый наряд.