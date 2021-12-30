Дорогие бренды и сумка в тон обуви: 10 признаков отсутствия вкуса в одежде

Модницы готовы тратить на обновление своего гардероба целые состояния, однако даже брендовая одежда и дорогие аксессуары не гарантируют получение стильного образа. Более того, некоторые вещи или неумение их носить дают понять, что у женщины абсолютно отсутствует вкус.

Десять признаков, которые помогают осознать, что нужно срочно почистить свой шкаф и обновить стиль опубликовал женский журнал Cosmopolitan. Некоторые образы выглядят не только безвкусно, но и вульгарно.

1. Неумение смешивать стили

Последние годы мода стала как никогда разнообразной и свободной. Женщинам предлагают носить вечерние платья с грубыми ботинками, а поверх спортивных костюмов надевать элегантные пальто и лоферы на каблуке. Смешивать разные стили, цвета, фактуры и принты – настоящее искусство. Кто его не освоил, тот немедленно должен исправляться, если не хочет попасть в "черный список" нестильных людей.

Видео дня

2. Колготки "цвета загара"

Если вы решили показать "загорелые" ножки за счет темных капроновых колгот или чулок – это плохая идея. Они должны быть исключительно в тон вашей кожи. Наложить вето стоит и на ажурные колготки с принтами или в сеточку.

3. Подверженность стереотипам

"Ты должна носить туфли и платья – ты же девочка!" Если кто-то когда-то говорил вам эту фразу, то постарайтесь навсегда забыть ее и больше не вспоминать. Стереотипы мешают нам креативно подходить к созданию своих аутфитов.

4. Неумение носить аксессуары

Правильно подобранные сережки, стильный пояс, сумочка или актуальный берет часто становятся тем самым неотъемлемым элементом образа, который делает его таким необычным и интересным. Детали добавляют даже в самый скучный лук особенного шарма. Однако0 многие девушки так и не научились правильно их носить: одни не хотят выглядеть слишком пестро, а другие, не чувствуя меры, надевают все и сразу.

5. Фейки

Блуза с изображением Карла Лагерфельда (главный модельер итальянского дома моды Fendi и французского Chanel до 2019 года) или сумка с надписью PRADA – это бесспорно красиво, но не в случае, если это куплено на рынке или в Интернет-магазине по удивительно низкой цене. Подделки дорогих брендов делают образ дешевым и чрезмерно простым.

6. Только дорогие бренды

Казалось бы, и подделки нельзя, и дорогие бренды нельзя... В чем тогда ходить? Дело в том, что модный снобизм еще никого не делал иконой стиля. Все знаменитые признанные модницы легко и непринужденно умеют миксовать люксовые марки с брендами масс-маркета и средней ценовой категории.

7. Вещи не по размеру

Платье на размер меньше не сделает вас стройнее, а в мужском объемном худи вы будете выглядеть не миниатюрно, а мешковато. Модницы должны знать свой размер одежды и покупать исключительно его.

8. Сумка в тон обуви

Ваши туфли и сумочка – не брат с сестрой и даже не дальние родственники, поэтому не стоит так тщательно подбирать аксессуар под обувь. Эта тенденция давно в прошлом. Современная мода позволяет играть с палитрой цветов и интересно комбинировать, казалось бы, несовместимые вещи.

9. Отсутствие самоиронии

Относитесь проще к составлению аутфитов. Костюм для работы можно спокойно обыграть необычной брошью или белыми кроссовками, а градус сексуальности наряда для вечеринки сбавить с помощью грубоватой обуви в мужском стиле.

10. Туфли-"копытца"

Если вы занимаетесь танцами или стрип-пластикой и поэтому на вашей обувной полке стоят туфли на высокой скрытой платформе – вопросов нет. Других причин носить "гламурные копытца" в 2021-2022 годах пока не придумали. Классические лодочки по умолчанию более уместные, универсальные и стильные.

Ранее OBOZREVATEL писал про 7 обувных трендов этой зимы. Ботинки на завязках, грубые и практичные хайкеры, казаки и другие актуальные модели не только сохранят тепло в ногах, но и будут стильно смотреться с любым образом.