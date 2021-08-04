Что носить в августе: готовые образы от стилиста. Фото

Стилист Наталья рассказала, что август – идеальная пора, для того, чтобы поэкспериментировать со стилем и попробовать что-то новое для себя. Смелые сочетания, которые казались чем-то ранее недосягаемым, сейчас могут стать отличной находкой. Свитер с платьями, вьетнамки с костюмами и джинсами, многослойность – тренды, без которых точно не обойдется последний месяц лета.

Носить топ от купальника смело можно не только на пляж, но и с костюмами и рубашками. Об этом специалист рассказала в своем блоге Instagram (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Август – пора максимально удобных вьетнамок, которые можно сочетать и с джинсами, и с костюмами.

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Свитер в прохладные августовские дни можно носить вместо шарфа – небрежно накинув его на плечо. Это будет смотреться стильно, делая образ многослойным.

Кроме того, свитер также можно комбинировать с платьем или юбкой в бельевом стиле.

Трикотажные платья с босоножками или вьетнамками – идеальный вариант образа, который пригодится как для долгих летних прогулок, так и для более официальных встреч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стилист Екатерина Полякова поделилась с модницами привычками, которые мешают быть стильной. Среди них – застегивать все пуговицы, забывать про многослойность и отказываться от принтов. По словам эксперта, иногда достаточно небольших изменений, чтобы в разы улучшить образ.