"Голые" наряды и безумные прически: как выглядели самые запоминающиеся образы Brit Awards 2022

Дарья Дурова
Мода
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Звезды Brit Awards 2022

Церемония Brit Awards 2022 стала возможностью для известных британских и мировых личностей не только побороться за престижную награду и выступить на сцене, но и привлечь внимание фотографов своими нарядами. Некоторые звезды выбрали для этого элегантную классику, другие – дерзкий эпатаж.

На вручении музыкальной премии можно было увидеть платья и костюмы известных брендов, элитные аксессуары, драгоценности и даже безумные прически и "голые" луки. Как выглядели знаменитости на красной дорожке O2 Arena в Лондоне 8 февраля – смотрите в материале OBOZREVATEL.

Настоящая триумфатор Brit Awards 2022 – певица Адель (которая, кстати, забрала сразу три статуэтки) – успела сменить несколько образов. На открытии она позировала в черном сдержанном наряде от Armani Prive с глубоким декольте, а в конце вечера, уже с наградами, – в похожем коротком платье с пышными рукавами.

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Адель в длинном платье на Brit Awards 2022
Адель со статуэткой Brit Awards 2022

Известная итальянская рок-группа Måneskin выбрала для красной дорожки яркие луки от Gucci: расклешенные брюки из латекса, комбинезоны с завязками, розовые пиджаки. Образы победителей прошлогоднего Евровидения сочетались между собой и были выполнены в одной цветовой гамме.

Måneskin на Brit Awards 2022

Английский продюсер и ди-джей 220 Kid (настоящее имя Уильям Грейдон) поразил публику "кислотной" прической с нарисованными краской узорами, которые повторяли принт его пушистой кофты.

220 Kid на Brit Awards 2022

Британская теле- и радиоведущая Майя Джама выбрала черный костюм из широких брюк, короткого топа и накидки, обув роскошные сверкающие туфли с бантиками.

Майя Джама на Brit Awards 2022
Туфли Майи Джамы

На необычный образ решилась британская певица и автор песен Джой Крукс. Она предстала перед фанатами в золотистом наряде с этно-мотивами и богатыми украшениями.

Джой Крукс на Brit Awards 2022
Украшения Джой Крукс

Актриса Джоди Уиттакер вышла в свет в объемном коротком платье бежевого цвета с красным декором и пышными рукавами.

Джоди Уиттакер на Brit Awards 2022

Певице Little Simz, обладательнице премии в категории "Новый артист", удалось выделиться с помощью маскулинного образа. Она надела на Brit Awards 2022 серый костюм, белую рубашку и галстук.

Певица Little Simz

Шотландская певица Таллия Шторм стала настоящей любимицей фотографов, выбрав очень откровенный "голый" наряд с вырезами. В целом он очень напоминал белье.

Таллия Шторм на Brit Awards 2022
Певица Таллия Шторм

Певица Грифф на удивление пришла на Brit Awards 2022 в сдержанном луке. Любительница экспериментов в этот раз надела длинное платье классического фасона, сшитое из лоскутков кожи по принципу шахматной доски.

Грифф на Brit Awards 2022

Исполнительница Оливия Родриго, которая получила награду в номинации "Международная песня года", вышла в свет в серебристом "чешуйчатом" платье.

Оливия Родриго в медиа-зале во время церемонии вручения Brit Awards 2022

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как выглядели Анджелина Джоли, Леди Гага, Ричард Гир и другие звезды до того, как стали знаменитыми. Например, на старте карьеры Гага была шатенкой и пела и танцевала в небольших барах.

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