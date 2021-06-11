Антитренды 2021: какие вещи испортят любой летний образ. Фото

Наконец-то настало жаркое лето, поэтому стоит как можно раньше продумать образы, которые подойдут и для летнего променада, и для свидания, и на работу.

Но если с модными новинками более-менее понятно, то некоторые вещи из нашего гардероба уже давно перестали быть актуальны. Разобраться, от каких предметов одежды стоит отказаться летом 2021 помог OBOZREVATEL.

Ультракороткие шорты в обтяжку

Эта вещь сделает любую модницу вульгарной и продемонстрирует всем окружающим, как должна выглядеть безвкусица. Даже с идеальной фигурой без единого намека на целлюлит такие короткие шорты испортят любой образ, даже ультратрендовыми плетенными сандалиями и яркой рубашкой. Лучше обратить внимание на более уместные шорты в форме трапеции длинной чуть выше колена.

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Тонкие очки

Если вы так и не успели примерить на себя образ рейвера из 1990-х, то придется временно отложить эту затею. Сегодня на замену тонким очкам приходят вытянутые прямоугольные и с прозрачными стеклами.

Некачественные белые брюки

Белые брюки носить можно, однако если они не в обтяжку и с не просвечивающегося материала, иначе такие штаны подчеркнут не только полоски нижнего белья, но и каждую складочку и каждый лишний грамм на бедрах.

Браслеты с шармами

Уже неважно сколько у вас шармов на браслете и какой браслет – из чистого золота или серебра. В тренде 2021 года – минимализм, поэтому если и жалко откладывать браслет до лучших времен, то стоит с него поснимать цветочки и сердечки с камушками и оставить как базу.

Легинсы и велосипедки

Легинсы – один из самых коварных элементов женского гардероба. Только все успели купить себе велосипедки, уже стоит от них отказаться и выбирать широкие шорты. Так и с легинсами. Наибольшую опасность для фигуры они представляют в комплекте с каблуками. Эти элементы гардероба лучше оставить для занятий спортом.

Рваные джинсы

Рваные джинсы уже давно вышли из моды, так что советуем отложить их на дальнюю полку до лучших времен. Небрежность образу стоит добавлять лишь прической, платком или многослойностью. Также в тренде джинсы с необработанным краем и мини разрезами, из которых не "вываливаются" коленки.

Поясная сумка или бананка

К большому сожалению работников рынка и билетеров, такая сумка уже не модная – с ней теперь только на фитнес или, в крайнем случае, в аэропорт. Чтобы выглядеть стильно, замените ее на яркие микросумки на цепочках в стиле Jacquemus или Chanel. В нее вряд ли поместится что-то кроме помады, но она точно удержит все восхищенные взгляды и разбавит даже самый скучный образ.

OBOZREVATEL писал, что в 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу. Данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

В гардеробе рано или поздно появляются вещи, которые уже вышли из моды. Стилист Екатерина Полякова рассказала о главных антитрендах 2021 года.