Андре Тан показал самый модный кроп-топ на лето. Фото

Популярный украинский модельер Андре Тан поделился, что трикотажный кроп-топ в рубчик стал настоящим хитом весны и будущего лета. Главные плюсы этой одежды состоят в том, что она довольно практична в использовании и сочетать ее можно с огромным количеством образов.

Об этом дизайнер рассказал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он добавил, что подчеркнуть лук можно с помощью пиджака oversize и брюк с завышенной линией талии, которые легко комбинируются даже с кроссовками.

"Кроп-топы просто рвут этот сезон, особенно если это образ для офиса. Раньше никто себе даже представить не мог, что кроп-топ можно носить на работу. А в сочетании с длинными брюками с завышенной линией талии и белым пиджаком – смотрится очень стильно и современно", – объяснил подробнее Андре Тан.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андре Тан показал универсальный фасон платья на лето. Он заявил, что сарафан свободного кроя с оголенными плечами подойдет как для летнего отпуска, так и для прогулок в городе. Комбинировать наряд можно с соломенной шляпой и обувью на каблуке.