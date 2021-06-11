Андре Тан показал самый комфортный костюм лета 2021. Фото и видео

Украинский дизайнер Андре Тан показал модницам самый комфортный костюм лета 2021. Он сделан из льняной ткани и имеет немаркий фисташковый цвет.

Брюки палаццо – на резинке, а также они имеют широкий манжет, который можно подворачивать и делать модные капри. Об этом модельер рассказал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, льняная рубашка фисташкового оттенка имеет накладные карманы. Сочетать образ можно со стильной шляпкой и большой сумкой. По словам Тана, такой лук точно будет выглядеть на миллион долларов.

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Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

Также Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

Кроме того, Тан рассказал, что в 2021 году основной тренд в выпускных образах – это универсальность. Важно, чтобы изделие пригодилось и после выпускного, а не пылилось в шкафу. Также стоит не забывать о правилах дресс-кода.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан показал модницам стильный спортивный костюм в этом сезоне. Он имеет широкий объемный рукав, который можно затягивать на резинке или оставить расклешенным.