Андре Тан показал самый комфортный костюм лета 2021. Фото и видео

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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6,4 т.
Андре Тан показал самый комфортный костюм лета 2021. Фото и видео

Украинский дизайнер Андре Тан показал модницам самый комфортный костюм лета 2021. Он сделан из льняной ткани и имеет немаркий фисташковый цвет.

Брюки палаццо – на резинке, а также они имеют широкий манжет, который можно подворачивать и делать модные капри. Об этом модельер рассказал на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Кроме того, льняная рубашка фисташкового оттенка имеет накладные карманы. Сочетать образ можно со стильной шляпкой и большой сумкой. По словам Тана, такой лук точно будет выглядеть на миллион долларов.

Видео дня
Как выглядит стильный костюм
Тан показал стильный костюм
Тан показал модный костюм на лето 2021
Он сделан из льняной ткани
Костюм можно сочетать с аксессуарами

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан показал, какая обувь давно устарела, какая является базовой, а какую можно отнести к трендам летнего сезона. Так, на опубликованных снимках видно, что тенденции существенно изменились за несколько лет.

Также Андре Тан заявил, что летом 2021 года в тренде будет классическая обувь на маленьком каблуке kitten heels (2-4 см). Однако он отметил, что такая модель не подойдет девушкам, у которых большой размер ноги, поскольку фасон удлиняет стопу.

Кроме того, Тан рассказал, что в 2021 году основной тренд в выпускных образах – это универсальность. Важно, чтобы изделие пригодилось и после выпускного, а не пылилось в шкафу. Также стоит не забывать о правилах дресс-кода.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский дизайнер Андре Тан показал модницам стильный спортивный костюм в этом сезоне. Он имеет широкий объемный рукав, который можно затягивать на резинке или оставить расклешенным.

СтильМодаАндре Тан