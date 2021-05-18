Андре Тан назвал вещи, которые не стоит носить в офис. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан составил список вещей, которые не стоит носить на работу, так как они могут помешать вашей карьере. В перечне есть брюки с низкой посадкой, прозрачные блузы и балетки.

Кроме того, стилист рекомендует избавиться от устаревших аксессуаров. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Куцые" жакеты

У каждой вещи есть срок годности, и устаревший фасон не скроешь. "Куцые" жакеты можно заменить удлиненными двубортными пиджаками и блейзерами прямого кроя. Также можно попробовать клеточку или гусиную лапку.

Брюки с низкой посадкой

По мнению Тана, низкая посадка мало кого украшает. Такие вещи можно заменить брюками со средней посадкой на талии или приближенной к ней. Также не забывайте о разрезах – сейчас это в тренде.

Юбки и платья неактуальной длины

Конечно же, мини-юбки в офисе неуместны. Заменить можно на юбки, закрывающие коленную чашечку. Длина – миди. Такие юбки и платья точно будут на пике популярности еще несколько лет.

Прозрачные блузы и топы

Любая прозрачная и полупрозрачная одежда нарушает все правила офисного дресс-кода, даже если сверху вы наденете пиджак. Ваша базовая рубашка должна быть плотной и закрывать все, что нужно.

Обилие трикотажа

Это типичная ошибка в офисном дресс-коде. Кардиган, водолазка, свитер или топ – основной набор, который можно смело носить на работу. Главное – не все сразу.

Балетки

Их можно заменить на туфли, броги, лоферы, монки… Но если балетки намертво запали вам в душу, выбирайте с заостренным мыском и без бантиков и стразов.

Устаревшие украшения

Советское золото, серьги-кисточки, украшения с перьями, яркая массивная бижутерия, блестящие украшения со стразами, с россыпью камней... Категорически нет. Уместны только базовые лаконичные украшения: золото, серебро, розовое золото. Возможна и бижутерия, но из натуральных материалов – такие изделия должны быть маленькими, неброскими и стильными.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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