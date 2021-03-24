Андре Тан назвал сразу два модных цвета в 2021 году

Известный украинский дизайнер Андре Тан заявил, что в 2021 году впервые в моде будет сразу два цвета – желтый и серый. По словам эксперта, эти оттенки хорошо сочетаются вместе и подходят каждому.

Как оказалось, ежегодно популярные цвета определяет специальный Институт Pantone в США. Об этом Тан рассказал в интервью телеканалу Kyiv LIVE (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Дизайнер отметил, что необязательно каждому человеку соответствовать эти трендам. Он считает, что главная задача – это найти свой стиль, а это происходит от 20 до 30 лет.

"После 30 вы не имеете права совершать ошибки в стиле. Вы должны четко понимать свою фигуру – что вас украшает и наоборот, а также знать, какой для вас идеальный цвет волос и макияж. Если вам не подходит желтый цвет, то не носите его. Сейчас в моде быть немодным", – сказал Тан.

Ранее Андре Тан посоветовал женщинам сделать реорганизацию гардероба в 2021 году. Он отметил, что модницам стоит перебрать все свои вещи и избавиться от тех, которые они редко носят.

Как сообщал OBOZREVATEL:

дизайнер Андре Тан назвал главные хиты весны 2021. Среди них – вырезы на одежде, сетка, массивные воротники и многое другое.