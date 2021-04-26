Андре Тан назвал плюсы и минусы гардероба украинских звезд. Видео

Популярный модельер Андре Тан в деталях разобрал гардероб украинских знаменитостей на примере конкретных образов. Так, кто-то получил от него похвалу, кто-то же, наоборот, был нещадно раскритикован за неправильное комбинирование вещей.

Специалист назвал телеведущую Машу Ефросинину "законодателем стиля и вкуса в нашей стране". Этим он поделился в программе "Неймовірна правда про зірок" на телеканале "СТБ" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Что касается украинской исполнительницы Камалии, по словам эксперта, она находится в пожизненном поиске своего стиля и имиджа.

Не обошел своим вниманием знаменитый дизайнер и мужскую половину шоу-бизнеса. Артист DZIDZIO был раскритикован за то, что появился на одном из мероприятий в вещах от одного бренда. Андре Тан утверждает, что это уже давно вышло из моды.

Положительные отзывы за сочетание вещей получили певец Олег Винник, а также артист и танцор MONATIK.

"За последние пять лет украинский шоу-бизнес кардинально изменился. Сейчас каждый имеет свой стиль и свой почерк. Это очень круто! Интересно наблюдать за развитием каждой звезды", – резюмировал модельер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дизайнер Андре Тан решил развенчать несколько мифов о моде и стиле, которые очень актуальны на сегодняшний день. Например, "платья носят только бабушки". По мнению эксперта, неактуальная вещь определяется по крою, а платок – по комбинаторике.