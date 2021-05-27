Андре Тан назвал идеальные купальники на каждый тип фигуры

София Ковнир
София Ковнир
Мода
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Андре Тан назвал идеальные купальники на каждый тип фигуры

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что для фигуры "песочные часы" подойдет любая модель купальника. Если у вас широкие плечи и узкие бедра, то выбирайте бикини в горизонтальную полоску.

Для фигуры "перевернутый треугольник" можно приобрести белый низ, который также визуально расширит бедра. Об этом модельер сообщил в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Для представительниц форм "яблоко" нужен цельный купальник, который сможет прикрыть живот. Идеальный пример такой модели показала певица Оля Полякова.

Идеальный пример купальника показала певица Оля Полякова

Если у вас фигура типа "груша", то расширьте верхнюю часть с помощью бретелей – ставьте их не по центру и не сбоку, а на самых крайних косточках, и при этом они должны быть широкие. Кроме того, расширить можно купальником с полосками.

Какие купальники подойдут на каждый тип фигуры
Для каждого типа фигуры нужен разный купальник
Для представительниц форм "яблоко" нужен цельный купальник

Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".

Также Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.

  • Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.

СтильМодаАндре Тан