Андре Тан назвал идеальные купальники на каждый тип фигуры
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что для фигуры "песочные часы" подойдет любая модель купальника. Если у вас широкие плечи и узкие бедра, то выбирайте бикини в горизонтальную полоску.
Для фигуры "перевернутый треугольник" можно приобрести белый низ, который также визуально расширит бедра. Об этом модельер сообщил в программе "Зірковий шлях" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Для представительниц форм "яблоко" нужен цельный купальник, который сможет прикрыть живот. Идеальный пример такой модели показала певица Оля Полякова.
Если у вас фигура типа "груша", то расширьте верхнюю часть с помощью бретелей – ставьте их не по центру и не сбоку, а на самых крайних косточках, и при этом они должны быть широкие. Кроме того, расширить можно купальником с полосками.
Напомним, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что летом 2021 на пике популярности – купальники с яркими принтами. Так, в тренде тропические – пальмовые ветви или с попугаями. Также в моде сочетание оранжевого с малиновым цветом, или как его называет Институт Pantone – "розовый павлин".
Также Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта – по словам специалиста, остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.
Как сообщал OBOZREVATEL:
платье в пасторальном стиле стало главной модной находкой лета 2021. Ключевыми элементами этого стиля являются простые линии, мягкие формы, натуральные ткани и природные оттенки.
Также названы самые модные купальники лета 2021. Стилист Екатерина Полякова рассекретила, что летом 2021 актуальными будут яркие, ретро, минималистичные, с асимметрией и кроше купальники. По ее словам, эти варианты станут "летней классикой" и смогут подчеркнуть талию.