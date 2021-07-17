7 непростительных модных ошибок, которые выдают плохой вкус. Фото

Женщины, в погоне за трендами, часто допускают много модных промахов. Девушки комбинируют слишком откровенные образы, ходят только в кроссовках и обожают леопардовый принт.

Некоторые даже не догадываются, что антитрендовые сникерсы и дешевые подделки брендов демонстрируют плохой вкус. OBOZREVATEL собрал 7 распространенных ошибок, которых следует избегать.

Иконы стиля никогда не наденут очки на голову, а положат их в футляр и в сумочку. Очки – не аксессуар для прически, лучше выбрать платок или резинку, чтобы закрепить волосы.

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Девушки часто носят маленькую одежду по размеру, которая подчеркивает каждый сантиметр тела и выделяет недостатки. Большие вещи также неопрятно выглядят, за исключением оверсайз фасона, который сшит согласно пропорциям.

Девушки даже под праздничный наряд надевают спортивные кроссовки. Современная мода допускает сочетание классической пары кроссовок и повседневного платья. Под классический костюм нужно носить однотонные кеды. Сникерсы на танкетке несколько лет назад перестали быть модными. Подделки популярных брендов также выглядят дешево.

Современные дизайнеры допускают, чтобы лямки бюстгальтера выглядывали из-под рубашки. Однако, эксперимент может обернуться провалом и образ будет вульгарным. Нижнее белье должно оставаться под одеждой. Застежку топа или яркие трусики лучше не показывать всем людям.

Девушки любят надевать темные колготы под босоножки. Если на улице прохладно, лучше взять пару туфель с закрытыми носками, ведь швы на колготках выглядят неопрятно.

Цветочную кофточку не стоит сочетать с лосинами кислотного оттенка. Леопардовый total look уже не модный, а животный принт надо добавлять лишь в маленьких деталях.

Не стоит комбинировать разнообразную бижутерию в одном образе. Многие женщины привыкли надевать сразу все лучшее, но это демонстрирует полную безвкусицу.

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самые распространенные ошибки в стиле: простой низ, топ навыпуск и длина юбки.