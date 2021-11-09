50 оттенков стильного: как создать модный образ в серых цветах. Фото

Серый в одежде – это не скучно! Девушки часто отказываются покупать вещи этого оттенка из-за страха превратиться в невзрачное пятнышко. Однако именно он символизирует сдержанную роскошь и стильную элегантность.

Как правильно обыгрывать серый при составлении аутфитов, рассказала на своей страничке в Instagram стилист Зоя Панина. Девушка уверенна, что вещи этого цвета станут дружелюбными компаньонами в гардеробе каждой модницы.

"Серый цвет отвечает за мудрость, спокойствие и стабильность.Самое главное — правильно смешать ингредиенты и выбрать нужный оттенок. Вы же помните, что серый может быть и тёплым, и холодным. И где-то в море серых вязаных джемперов точно найдётся тот единственный, который влюбит вас в себя с первого взгляда и зажжет ваши глаза яркими искрами", – пишет Зоя под публикацией.

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Так, серый пиджак или пальто сможет усмирить насыщенный красный гольф. А в тандеме с коричневым оттенком получается уютный и теплый образ.

Серый, черный и бордовый – благородные цвета. Когда они работают в симбиозе, получаются исключительно элегантные и изысканные образы.

Желтый цвет символизирует детство и беззаботность. Если вы хотите добавить в свой наряд немного мудрости, то серый справится с этой нелегкой задачей лучше остальных. Вещи бежевых оттенков, как и серого, считаются базовыми. Вместе они смотрятся женственно и нежно.

Девушек в вещах розовых оттенков на улице встретишь не часто. Этот цвет ассоциируется с излишней романтичностью и инфантильностью. Строгий серый усмиряет розовое кокетство и делает образ ярким, но не вызывающим. А вот насыщенный синий в компании с ахроматическим серым становится более глубоким. Это сочетание идеально подойдет для собеседования, потому что на подсознательном уровне вызовет у работодателя чувство доверия.

Женский гардероб в серой гамме свидетельствует о порядочности, скромности и целеустремленности. Не бойтесь сочетать этот оттенок с яркими цветами и такими же спокойными бежевым, черным и коричневым.

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