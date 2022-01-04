5 стрижек, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

Начало нового года – отличный повод для изменений и экспериментов со внешностью. Нет лучшего способа освежиться и преобразиться, чем обновить свою стрижку. В 2022-м стилисты предоставляют широкий ассортимент трендовых причесок, которые смогут сделать и длинноволосые красавицы, и модницы с каре.

О стильных стрижках, на которые стоит обратить внимание в новом сезоне, написал женский журнал Vogue. Переде смелым походом в салон с желанием сделать короткий боб или афрокосички посоветуйтесь с мастером, который подскажет, какая прическа подойдет под ваши тип и форму лица.

"Острые" срезы

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Обладательницам длинных волос рекомендуется попробовать современную форму и срез. Такие многослойные стрижки с "рваным" эффектом будут очень популярны и актуальны в 2022-м. Стилисты отмечают, что из-за пандемии клиенты стали делать более длительные перерывы между обновлениями стрижки, а "острые" срезы смогут сохранить свежеть волос намного дольше.

Боб

Кто делал боб в 2021 году? Количество поднятых рук должно быть довольно большим, поскольку эта стрижка была одной из самых актуальных в уходящем сезоне. Однако стилисты уверяют: она никуда не денется и в новом. Укороченный спереди и по бокам боб подчеркнет скулы, сделав лицо более худым и фактурным. Эта прическа отлично подходит для густых волос. Девушкам дозволено экспериментировать с длиной, формой и необычными окрашиваниями.

Безузловые косички

Всем, кто любит привлекать к себе внимание и восторженные взгляды прохожих, стоит задуматься о добавлении в свой образ африканских мотивов. В новом году актуальными будут незамысловатые косички без узлов разной длины, размеров и даже цветов. Особенно актуально будет смотреться эта прическа летом.

Укладка феном

Современная мода отличается особым комфортном. "Удобные" стрижки не требующие особого уход, которым присуща естественная небрежность, по-прежнему будут радовать наш глаз. Однако стилисты прогнозируют возвращение аккуратной и элегантной укладки с помощью фена. Эффектные пышные локоны, уложенные для торжественного вечера или прогулки по городу, автоматически превратят любую девушку в гламурную кино-диву.

Естественные кудри

Непослушные кудри, взъерошенные локоны, рваные челки станут объектом желания многих модниц. Однако волосы должны сохранять здоровый блеск и опрятный вид. Обладательницам текстурных волос как никогда повезет, но они должны помнить о полноценном уходе и заботе о своей прическе.

Ранее OBOZREVATEL писал об одной из самых актуальных стрижек в 2022 году – "осьминог". Она уже завоевала популярность в Корее и Японии, а теперь пробирается и на украинский рынок. "Осьминог" – это свежий взгляд на многослойные прически, где на макушке волосы делают короче для дополнительного объема, а более тонкие и длинные пряди слоями спадают вниз.